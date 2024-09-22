女主人月經到時貓咪秒變黏人精　5原因讓你更了解毛孩心思：是愛

許多人都說貓咪是有靈性的動物，能察覺到主人身體或情緒的特殊變化，寵物雜誌《catster》日前便分享一個有趣的事實：貓咪在女主人月經期間，會出於5種原因變得格外黏人。



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貓咪其實很關心主人？

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1. 聞到血味

貓咪具有強大嗅覺能力，且對血腥味特別敏感，因為牠們知道血液通常代表受傷，因此當牠們聞到血味時會試圖陪伴受傷的夥伴。如果貓咪在你的月經期間變得特別黏人，極可能是因為牠聞到了血味想照顧你。

2. 關心狀況

有研究顯示，貓咪能夠識別人類的情緒並做出反應，也就是說當女主人因為月經而身體不適或心情鬱悶時，貓咪也能立刻察覺到主人的不對勁，想要待在一旁確認狀況。

3. 獲取關注

女生月經來時多少會有點疲倦、煩躁，進而可能影響到對貓咪的關注度，而當貓咪發現主人沒有像平常那樣關心自己，就會變成一個超級黏人精，想吸引主人注意。

4. 想一起玩

貓咪在生理痛的主人身上踩踩跳跳時，會發現主人的反應比平常更大、更激動，貓咪看到這種反應便會覺得超級有趣，想要繼續跟主人一起玩。

5. 藉以取暖

女生在月經來的時候，都會想裹著一條舒適的毯子躺在床上休息，而貓咪此時想靠近主人可能是因為牠也想藉此取暖，窩在舒適的毯子上跟主人一起睡覺。

看到貓咪主動黏人的行為，都會瞬間讓主人覺得被療癒了，但是貓咪的依賴舉動並非都是正向的，因為如果牠們是透過抓咬、頭撞來吸引注意就可能造成問題。遇到這種狀況時，我們可以選擇忽略，直到貓咪出現正向行為再給予讚美獎勵，切勿大聲責罵牠們。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】