沒人照顧流浪肥貓遭人議論 義工決定為牠減肥：瘦下來絕對是美女
撰文：貓與愛的世界
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前段時間，國外的一家救助機構救助了只嚴重被忽視的流浪貓「米妮」。
本來很漂亮的米妮，被主人養到了24斤，然後慘遭拋棄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
救助機構發現牠的時候，牠全身都髒兮兮的，毛髮也特別亂，顯然是因為胖而無法打理自己的毛毛。
工作人員們決定幫牠減肥，讓她瘦到八九斤的樣子。
雖然米妮很胖，但牠自己不覺得，還算是比較靈活的，玩逗貓棒啥的也很有興趣，從不會因為自己胖，而懶得動彈。
所以，每次有人蛐蛐（偷偷議論）牠太胖了，幹啥事都很滑稽，工作人員都會解釋牠是個靈活愛動彈的小胖子，等牠瘦下來絕對是大美女呢！
可不咋的，胖的時候也很好看啊，那瘦了一定超美吧！
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