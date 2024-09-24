貓咪外出散步後總會帶東西回家　這次竟是1張中獎彩票：招財貓？

英國網友@meganchristiann 養了一隻神偷小貓「Monkey」，經常會從鄰居家偷各種東西回來，像什麼香煙，速溶咖啡、零食…等等。



網友很苦惱，教育牠很多次，但對方堅決不改。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Monkey是隻好動活潑的貓咪。（tiktok@meganchristiann）

無可奈何之下，只能建立了一個賬號尋找失主。

最近，Monkey又偷東西回來，這次帶回家的竟然是一張已經刮開的中獎彩票，獎金10英鎊（約93元rmb），這讓她非常傻眼：「成招財貓了？」

貓咪常常在街上，將古怪的東西撿回家：

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她將贓物彩票分享到了網絡上，大傢伙卻紛紛稱讚小貓咪：

「沒準會幫忙付房租哦！」

「好孩子啊，還知道賺錢養家！」

「想要一隻這樣的貓咪！」……



講真，也就是偷東西的是小貓，但凡是個人，法制咖（違法犯罪）了~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】