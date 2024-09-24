貓咪外出散步後總會帶東西回家　這次竟是1張中獎彩票：招財貓？

撰文：貓與愛的世界
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英國網友@meganchristiann 養了一隻神偷小貓「Monkey」，經常會從鄰居家偷各種東西回來，像什麼香煙，速溶咖啡、零食…等等。

網友很苦惱，教育牠很多次，但對方堅決不改。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Monkey是隻好動活潑的貓咪。（tiktok@meganchristiann）

無可奈何之下，只能建立了一個賬號尋找失主。

最近，Monkey又偷東西回來，這次帶回家的竟然是一張已經刮開的中獎彩票，獎金10英鎊（約93元rmb），這讓她非常傻眼：「成招財貓了？」

貓咪常常在街上，將古怪的東西撿回家：

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她將贓物彩票分享到了網絡上，大傢伙卻紛紛稱讚小貓咪：

「沒準會幫忙付房租哦！」
「好孩子啊，還知道賺錢養家！」
「想要一隻這樣的貓咪！」……

講真，也就是偷東西的是小貓，但凡是個人，法制咖（違法犯罪）了~

延伸閱讀：貓奴本來要去觀看親女兒比賽　途中遇到浪貓小貓　結果成救援奇遇（點擊連結看全文）

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液體貓睡夢中掉出貓窩　不可思議睡姿引網民熱議：流動性也太強投餵流浪貓漸生感情　想帶回家時才發覺是渣貓：自己連小三都不如老貓遭主人棄養變得不再信任何人　在真愛包圍下牠迎來幸福新生活頑皮貓精力充沛破壞護欄逃出家門　結果夜深時份用這特殊方法回家救起嬌弱70克小黑貓後　被愛包圍秒脫變　網民：牠的嘴唇很性感去散步結果家裏多了新成員　女兒嬰兒車變貓咪救護車　結局很有愛與愛貓分開半年　回來時貓咪竟然不認得　8年回憶與感情能重拾？流浪貓被困300年歷史教堂地下室　救援過程像拍電影　盼永遠的家

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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