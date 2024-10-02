救起3隻小貓 悉心照顧下秒變超萌可愛小天使 微笑唇擄獲所有人
撰文：貓與愛的世界
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9月初的時候，一網友在自己花園裏發現了三隻小貓，牠們沒有媽媽，餓的到處尋找食物。
網友簡單地給牠們餵了點吃的，就聯繫了當地的救援隊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
很快，救援人員將小貓給接走了。
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把貓接回去之後，大家才覺得不簡單：這仨小貓有點過於可愛了。
先是比較膽大的小奶牛「拿破崙」，聞到飯的香味後，直接跑出來炫飯，還特乖特親人，直接拿捏了姨姨們的心。
黑貓諾瓦，一直暗中窺視。直到第二天發現兩腳獸是提供食物的大善人，和小虎斑奈莉一起出來接客了。
倆貓是用長相萌死對方的類型。反正，也不知道這仨小貓是咋回事，就好像經過特殊訓練一樣，特別勾人。
會吐舌頭，還微笑唇……吃貓條也水靈靈地看着你…………給救助人員都搞得賊上頭，每天瘋狂誇誇：也太可愛啦！
確實！所以…貓我抱走了！
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