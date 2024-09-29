露營時意外遇4腳獸騷擾 陌生小貓自動送上門 1個華麗轉身成家人
撰文：貓與愛的世界
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最近，網友@Nick Guertin 獨自去野外露營，早上起來離開帳篷洗漱。
誰料沒過幾分鐘，等他回來的時候，就發現自己的帳篷裏多了一隻陌生的小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小貓一看到他，特別驚喜，主動靠近不說，還幫忙踩奶，咕嚕咕嚕的。
露營時意外遇4腳獸自動投懷送抱：
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這讓網友都很意外：貓貓表現的就像是認識他一樣。
因為小貓特別親人，給網友搞得很想養牠，於是便問了周圍的居民，發現貓是流浪貓之後，立刻將牠帶回家了。
咱就是說，這也太幸運了吧！
就那麼一會的功夫，就被分配到了一隻小貓？？？
嫉妒了！
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