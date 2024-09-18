老貓遭主人棄養變得不再信任何人 在真愛包圍下牠迎來幸福新生活
撰文：貓與愛的世界
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一戶居民搬走的時候，帶走了所有的東西，卻唯獨留下了他們的貓「科斯莫」。
科斯莫獨自流浪，直到一位好心的小姐姐發現瘦骨嶙峋的牠，開始投餵，牠才艱難活下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
或許是心裏受過傷，科斯莫不親近任何人，連小姐姐也是。
但小姐姐並沒有放棄，她注意到科斯莫的眼睛感染了，毛髮也嚴重打結，非常心疼，便不斷地通過投餵來拉近彼此的距離。
終於有一天，科斯莫靠近了她，允許她撫摸。
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小姐姐很高興，立刻向當地救援組織求救，希望能夠幫助科斯莫找一個新家，重新做回一隻寵物貓。
或許是感受到了兩腳獸的愛，科斯莫沒有掙扎，很容易地就被帶回了收容所。
經過檢查，牠大概有10歲了，有嚴重的口炎，需要拔掉18顆牙齒。
雖然養病過程中吃了不少苦，但好在醫療團隊很用心，科斯莫很快恢復了健康，被送往寄養之家。
牠又重新做回了一隻寵物貓，可愛，成熟，充滿智慧。
後來，科斯莫找到了永久的家人，新主人不在乎牠年紀大，也不在乎牠沒有牙齒，就單純的喜歡牠。
小貓咪呀，終於等到了真正的家人！
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