自家院子突然遭6隻高顏值流浪貓到訪 網民：這是什麼神仙福氣
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
後宮三千佳麗突然造訪。有女子在自家門口發現一大群小貓咪匯集，雖然是流浪貓顏值個個都很高，網友笑稱運氣爆棚，而且沒有一隻花色重複。
北京一名網友在小紅書分享，日前一大群流浪貓無預警出現在她家門口，一共有六隻，各種花色都有，包括三花、乳牛、虎斑、橘貓等等，看起來都很年輕充滿好奇心，而且也不怕人，給牠們餵了點玉米就任人摸了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
女子表示每一隻貓都很乾淨可愛，全都是小貓，沒有一隻長得不好看，可惜媽媽不讓她養，也沒辦法帶去絕育，想問有沒有同地區的網友願意領養。
網友直呼羨慕：
「都是長毛貓耶」、
「全都是漂亮的孩子」、
「你這是什麼福氣，多個願望一次滿足」、
「每隻都高顏值」、
「個個貌美如花」、
「應該是一家人吧，只是不知道貓媽媽去哪了」。
延伸閱讀：流浪橘貓每天等下班撒嬌 某天牠得知殘酷真相後秒心碎：夢想幻滅（點擊連結看全文）
+5
露營時意外遇4腳獸騷擾 陌生小貓自動送上門 1個華麗轉身成家人沒人照顧流浪肥貓遭人議論 義工決定為牠減肥：瘦下來絕對是美女貓咪外出散步後總會帶東西回家 這次竟是1張中獎彩票：招財貓？帶虎斑貓去做身體檢查結果出現尷尬事 媽媽寫信道歉更送上貓咪照狗狗被愛包圍 成長後母愛大爆發 「親貓不親狗」照顧30隻小奶貓女主人月經到時貓咪秒變黏人精 5原因讓你更了解毛孩心思：是愛投餵流浪貓漸生感情 想帶回家時才發覺是渣貓：自己連小三都不如
延伸閱讀：
飼主帶家貓散步「3隻包養小三同時現身」正宮陷入混亂：牠們是誰！
萌貓年紀輕輕就禿頭「頭頂裂出5公分地中海」飼主無奈：牠才兩歲
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】