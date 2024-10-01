自家院子突然遭6隻高顏值流浪貓到訪　網民：這是什麼神仙福氣

後宮三千佳麗突然造訪。有女子在自家門口發現一大群小貓咪匯集，雖然是流浪貓顏值個個都很高，網友笑稱運氣爆棚，而且沒有一隻花色重複。



北京一名網友在小紅書分享，日前一大群流浪貓無預警出現在她家門口，一共有六隻，各種花色都有，包括三花、乳牛、虎斑、橘貓等等，看起來都很年輕充滿好奇心，而且也不怕人，給牠們餵了點玉米就任人摸了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友家院子突然出現一大群小流浪貓，全都很漂亮。（小紅書）

女子表示每一隻貓都很乾淨可愛，全都是小貓，沒有一隻長得不好看，可惜媽媽不讓她養，也沒辦法帶去絕育，想問有沒有同地區的網友願意領養。

網友直呼羨慕：

「都是長毛貓耶」、

「全都是漂亮的孩子」、

「你這是什麼福氣，多個願望一次滿足」、

「每隻都高顏值」、

「個個貌美如花」、

「應該是一家人吧，只是不知道貓媽媽去哪了」。



延伸閱讀：流浪橘貓每天等下班撒嬌 某天牠得知殘酷真相後秒心碎：夢想幻滅（點擊連結看全文）

+ 5

延伸閱讀：

飼主帶家貓散步「3隻包養小三同時現身」正宮陷入混亂：牠們是誰！

萌貓年紀輕輕就禿頭「頭頂裂出5公分地中海」飼主無奈：牠才兩歲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】