西摩犬接受重任變身成保母　陪玩還要當聖誕樹？一臉無奈笑不出來

微笑天使西摩犬，也會有笑不出來的時候。有網友日前分享一段影片，開門見山就指出「家裡有小孩的千萬別養狗」，正當大家一頭霧水的時候，卻被畫面中被調戲的西摩犬瞬間說服，讓網友們看了由衷佩服狗狗情緒超級穩定。



什麼叫生無可戀？看看西摩犬的樣子便可知道。 （微博）

該名網友幽默表示，家裡養狗並不是怕害到小孩，而是怕狗狗被小孩玩弄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從影片中可以看到，兩個孩子無論做什麼永遠都要和狗狗在一起，像是寫作業、玩遊戲，甚至就連貼紙也全貼到西摩犬身上。這些苦差事把耶耶折磨到眼神黯淡，招牌大耳也瞬間萎靡，被摧殘的模樣就像是在抱怨：

這屆小孩太難帶了…

網友們看到影片也瞬間被說服，沒想到狗狗還要幫忙寫作業，果然是連汪星人都嫌的年紀。紛紛笑說：

「這耶耶情緒好穩定啊」、

「狗狗好乖」、

「我的媽呀當聖誕樹」。



不約而同先前也有一隻西摩犬「可樂」被小孩當成貼紙冊，不過敬業的耶耶看到飼主仍是強顏歡笑，笑容當中彷彿帶友一點苦澀，崩潰的畫面讓網友看了表示

後面有隻貓整個沒牠的事，歲月靜好！

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