收容所門外兩隻15歲老狗被拴著　露宿者真誠留信：不要讓他們分離

愛牠就不要棄養牠。一間動物收容所員工在上班準備開門的時候竟看到有狗狗被栓在柵欄門邊，認為又有人惡意棄養動物，直到他們在狗狗身上搜出一封信，信上寫著「請不要安樂死牠們」，這才發現兩隻狗狗的飼主似乎有難言的苦衷。



根據The Dodo報導，美國紐澤西州布魯姆菲爾德動物收容所 (BAS)的工作人員一早去上班的時候，竟看到兩條狗被用牽繩綁在門口的鐵柵欄上，兩隻狗狗目測年紀都很大了，似乎已經接受自己被飼主拋棄的命運，儘管知道無家可歸卻也不吵不鬧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

老狗被拴在收容所門外（The Bloomfield Animal Shelter NJ ）

收容所工作人員想說怎麼又有沒良心的人惡意遺棄毛小孩，但沒多久便在狗狗的項圈上面找到一張繕打好的A4紙，上面密密麻麻寫滿了文字，信上寫著

您好，我很抱歉，但我的孩子們應該快樂的度過牠們的黃金歲月，並在一個美好又溫暖的家裡過冬，我目前流離失所成為街友無法照顧牠們，因為我的房子被取消贖回權只能流落街頭，不好意思麻煩照顧好牠們，不要安樂死牠們。

紙條最後還寫上了兩隻狗狗的名字， 黑狗叫做影子(Shadow)、棕色虎斑紋的狗狗叫老虎(Tiger)，這兩隻狗狗出生於2009年，是同窩的親兄弟，飼主不願牠們分開，因此在信的最末尾加了一段附註寫道「我們即將在10月12日迎來15歲生日，如果可以的話請不要把我們兄弟檔分開」。

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收容所員工們看完這封信後都難過得哭了，他們明白影子與老虎的飼主的確是真的走投無路才用這樣的方式遺棄狗兒，因為他不想要兩隻高齡愛犬跟他一起在街頭落難受苦。收容所發言人表示，他們清楚影子與老虎飼主的難處，「但我們非常不鼓勵用這樣的方式遺棄毛小孩，這對我們來說很困擾，如果真的有財務上的問題應該直接找我們聯繫而不是用這種方式棄養」。

老狗被拴在收容所門外（The Bloomfield Animal Shelter NJ ）

由於影子與老虎的飼主並沒有留下任何聯絡資訊，兩隻狗狗身上也沒有晶片，因此收容所無法聯繫上狗狗們的前飼主，兩隻乖巧又親人的老狗目前還在收容所內等待一個家，收容所發言人也表示會盡力讓兩隻無辜的狗兒盡快找到一個可以溫暖過冬的地方。

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