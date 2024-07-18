拉拉突然戲精上身倒地暴斃？狗主真情配合演出　真相令人會心一笑

一名男子在辦公大樓往外眺望遠方的時後發現一名飼主正在遛狗，結果狗狗散步到一半突然倒地暴斃，男子卻裝沒看見還意圖想把狗狗拖走，本來網友看到影片都傻眼想譴責飼主，後來飼主跟路人出來闢謠才驚覺真相。



最近在Tiktok上流傳一段影片，西班牙馬德里一名中年男子帶著一隻白色拉布拉多混血米克斯狗在廣場上散步，狗狗走著走著好端端的卻突然倒地暴斃一動也不動，奇怪的是飼主見狀卻完全見怪不怪，繼續用力拉著牽繩想把愛犬拽離現場。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

窗外出現突發事件（tiktok@@jecuerr）

一名在附近上班的男子目睹全程並用手機錄下影片上傳Tiktok，吸引超過百萬網友觀看，如此舉動讓網友看了全部炸鍋，怒斥這飼主也未免太狠心，狗狗都倒地了卻還見死不救很糟糕。

白色狗狗，突然在路上倒下。（tiktok@@jecuerr）

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事後飼主查名（Chomin）與住附近的路人都出來澄清真相，表示這隻拉拉名叫路易（Louis），調皮搗蛋的他在出門散步的時候因為不想回家，有時候就乾脆直接當場撲倒在地裝死一動也不動，起初飼主發現愛犬這樣的行為嚇壞了，以為狗狗真的突然暴斃，結果才發現這根本就是堪比奧斯卡最佳男主角獎的演技，所以之後帶著路易出門散步的時候常常發生這狀況也是已經習慣了。

拉布拉多犬Louis，是隻喜歡散步的狗狗。（instagram@CHOMIN）

從影片的中段也可以看得出來查名發現路易都不動，還彎下身摸摸牠的腹部確認他是不是在裝死，眼見狗狗一動也不動就立刻蹲下來在狗狗身邊說話，過沒多久狗狗才奇蹟「復活」，卻依然繼續賴在地上，讓飼主查名相當無言。

就是愛玩，有問題嗎？（instagram@CHOMIN）

不少網友得知影片真相後紛紛表示：

「飼主辛苦了，抱歉錯怪飼主」、

「這隻狗狗堪比拒否柴欸」、

「從來沒看過這麼會裝死的狗狗」。



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