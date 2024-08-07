用草本泥替哈士奇洗澡竟整隻變綠色　網民笑翻：是狗界變型俠醫？

台灣一名飼主帶著自家哈士奇去體驗寵物沙龍的草本泥浴保養，只見整隻哈士奇原本毛色十分白淨，結果抹上草本泥後竟然變成了綠巨狗浩克，爆笑的模樣讓不少網友直呼根本是抹茶麻糬。



台灣網紅哈士奇「哈士奇 - 哈希 & 哈登」的飼主在6月的時候在臉書粉專張貼了一篇貼文，表示自己帶著自家可愛的哈士奇「哈希」與其他狗同伴們一起去體驗草本泥浴保養，結果全身白毛居多的哈希被抹上草本泥之後整隻狗都變成了綠油油的抹茶麻糬，看起來完全就不像是哈士奇的模樣，讓不少網友直呼神奇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

綠色的狗狗，大家喜歡嗎？（facebook@哈士奇 - 哈希 & 哈登」）

哈希的飼主表示，本來看到哈希被抹上草本泥的時候很期待會變成綠頭狗狗，結果沒想到非但沒變成綠色哈士奇，反倒是整隻狗狗洗完之後變得更加白亮，還能夠驅蟲、去汙跟去味，「有好多功能都記不得了，只記得哈希直接變成浩克西」。

哈希可愛的照片在網路上吸引不少網友熱議，不少網友表示留言表示

「抹茶口味白麻糬」、

「真的變綠巨狗浩克了」、

「綠毛怪好可愛」。



草本泥浴保養後，變得更白了。（facebook@哈士奇 - 哈希 & 哈登）

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