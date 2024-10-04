慵懶汪星人拒絕散步 遛狗員上門時牠竟然這樣做：別想帶我出去
撰文：狗與愛的世界
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國外一位鏟屎官養了一隻超級懶惰的狗狗，「伊斯蒂」。
這天，伊斯蒂聽到開門聲跑去迎接，卻沒想到迎面而來的，竟然是主人安排的遛犬員。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
伊斯蒂看到熟悉的臉孔後，立刻拔腿奔回去了自己的小狗牀，為了不去散步，竟然直接躺下來閉眼睛裝睡！
當遛犬員靠近時，伊斯蒂也是假裝無事發生，身體拒絕移動...
喜歡睡覺的汪星人，你也喜歡嗎？
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鏟屎官表示，伊斯蒂與大多數狗狗不同，喜歡待在家勝於外出散步，牠會像一個人類一樣陪伴家人看電視，或是依靠在家人背上撒嬌。
嗯...彷彿看到了我不想出門的樣子哈哈哈！
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