狗狗被愛包圍　成長後母愛大爆發　「親貓不親狗」照顧30隻小奶貓

撰文：聯合新聞網
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根據《The Dodo》報導，一名女子在2022年救了受到重傷的狗狗「摩卡」（Mocha），從沒生過小孩的摩卡後來把家中的貓弟弟「格羅古」（Grogu）視如己出般地照顧，之後還陸續扶養了將近30隻小貓，對於小狗卻幾乎連看都不看一眼，「親貓不親狗」的故事引起討論。

報導指出，薩比·赫克托（Sabii Hector）於2022年10月中，在路邊撿到被重創的摩卡，腿部嚴重骨折到一度考慮截肢，所幸摩卡相當幸運最終順利恢復健康。康復後的摩卡似乎是想報答女子的恩情，對於家裡的小貓格羅古疼愛有加，特殊的表現讓赫克托相當訝異。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時受到重創，腿部嚴重骨折的摩卡。（Montego Bay Animal Haven）

女子表示當時格羅古只有4天大，摩卡先是聞了聞小貓的味道，接著舔了一下臉看起來相當關心牠。儘管摩卡從沒有當過媽媽，但在小貓咪長大的期間，牠總是在身旁無微不至的守護著。每當小貓需要餵奶，摩卡就會待在一旁專注看著眼神充滿愛意，最喜歡清理小貓嘴邊的牛奶。摩卡甚至像貓媽媽一樣懂得刺激格羅古上廁所，本能般的母愛讓赫克托看了相當感動。

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後續家中又陸續來了20到30隻小貓，摩卡依然像對待格羅古一樣全心全意照顧這些小貓。值得一提的是，中途也曾經來過幾隻小奶狗，但摩卡卻顯得興趣缺缺，一點也沒有興趣，身為汪星人卻顯得更加親貓。

赫克托表示，雖然她不清楚為什麼摩卡會有這麼強大的母愛，細心照顧毫無血緣關係的小貓，但她堅信這對曾經受過重創的摩卡來說起了一定的療癒作用，或許摩卡由衷不希望看到有任何寶寶造成傷害，才一直在身邊默默守護著。

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