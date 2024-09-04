巨汪坐下來與主人合照　體型驚人卻性格溫柔善良　真實身份不簡單

網友@azamuni_Roku313 家裏養了一狗一貓。其中的狗狗名叫「諸神黃昏」，體型巨大。



從合照中可以看到，只見網友盤腿坐在地上，狗狗也以同樣的坐姿待在主人身旁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但令人想不到的是，狗狗竟然硬生生的比主人高出了2顆腦袋！

狗狗與主人合照（x@azamuni_Roku313）

網友表示，諸神黃昏其實是一隻混血狼狗。身上擁有西伯利亞哈士奇、德國牧羊犬等大型犬與狼的基因，因此，即使才2歲，就已經有超過80公分高的超巨大身形。

身上擁有西伯利亞哈士奇、德國牧羊犬等大型犬與狼的基因

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不過，儘管諸神黃昏體型很大，但性格卻十分温馴，是一隻很温柔的狗狗。

也太大隻了吧~（x@azamuni_Roku313）

有一說一，真的好大隻啊！如果帶牠出去散步的話，可能會被牽着走哈哈！

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