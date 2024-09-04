巨汪坐下來與主人合照 體型驚人卻性格溫柔善良 真實身份不簡單
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
網友@azamuni_Roku313 家裏養了一狗一貓。其中的狗狗名叫「諸神黃昏」，體型巨大。
從合照中可以看到，只見網友盤腿坐在地上，狗狗也以同樣的坐姿待在主人身旁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但令人想不到的是，狗狗竟然硬生生的比主人高出了2顆腦袋！
網友表示，諸神黃昏其實是一隻混血狼狗。身上擁有西伯利亞哈士奇、德國牧羊犬等大型犬與狼的基因，因此，即使才2歲，就已經有超過80公分高的超巨大身形。
身上擁有西伯利亞哈士奇、德國牧羊犬等大型犬與狼的基因
+11
不過，儘管諸神黃昏體型很大，但性格卻十分温馴，是一隻很温柔的狗狗。
有一說一，真的好大隻啊！如果帶牠出去散步的話，可能會被牽着走哈哈！
延伸閱讀：鬆獅犬誤闖微笑天使聚會 遭連番靈魂拷問也不退縮：只是曬得黑（點擊連結看全文）
+10
松鼠狗以為去公園放風 結果竟然要去這裡 表情瞬間天堂掉入地獄美國小鎮超親人金毛犬成為狗鎮長 大量粉絲慕名而來帶動旅遊業13歲癱瘓狗狗穿上「風火輪」海邊狂奔 興奮心情感染身邊人：幸福好奇心極強狗狗 將頭鑽到輪胎中間 消防員這樣做才能救起牠散步時遇上愛交朋友狗狗 為了能與路人可近距離打招呼牠竟這樣做52度烈日下13歲老狗被養在屋頂上 瘦到皮包骨韓府竟稱非虐狗用草本泥替哈士奇洗澡竟整隻變綠色 網民笑翻：是狗界變型俠醫？要維持與狗狗信任關行 這5個行為不要做 否則幸福狗生瞬間幻滅
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】