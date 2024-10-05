流浪貓遇上車禍 當眾人以為貓咪快死時 沒想到有奇蹟出現了
撰文：貓與愛的世界
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最近，加拿大奧肯那根市發生了一起交通事故，一隻流浪貓被車禍波及撞倒了。
當路人發現這隻小貓的時候，牠似乎沒了呼吸，因為不想讓貓曝屍荒野，便將牠帶到獸醫那裏火化。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
誰成想，這貓還活着…而那個撞了牠的司機，反倒是受了不小的傷。
後來，醫護人員為這隻小貓做了緊急手術，來治療牠骨折的下巴和腿。
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還給這隻僥倖活下來的小貓被取名為「奇蹟」。
現在的奇蹟已經完全恢復了健康，成為了一隻充滿活力的小貓。目前，奇蹟已經被救助機構接手啦，相信不就後就能找到永遠的家人哦~
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