流浪貓遇上車禍　當眾人以為貓咪快死時　沒想到有奇蹟出現了

撰文：貓與愛的世界
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最近，加拿大奧肯那根市發生了一起交通事故，一隻流浪貓被車禍波及撞倒了。

當路人發現這隻小貓的時候，牠似乎沒了呼吸，因為不想讓貓曝屍荒野，便將牠帶到獸醫那裏火化。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

誰成想，這貓還活着…而那個撞了牠的司機，反倒是受了不小的傷。

流浪貓在高速公路上被車撞到，沒想到竟能奇蹟活下來。（facebook@AlleyCATS Alliance）

後來，醫護人員為這隻小貓做了緊急手術，來治療牠骨折的下巴和腿。

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還給這隻僥倖活下來的小貓被取名為「奇蹟」。

現在的奇蹟已經完全恢復了健康，成為了一隻充滿活力的小貓。目前，奇蹟已經被救助機構接手啦，相信不就後就能找到永遠的家人哦~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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