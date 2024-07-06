懷孕就不能養狗？專家告訴你養狗對孩子有8個好處　快轉告給長輩

隨着中國養寵人羣的壯大，貓咪和狗狗走近了千家萬户，忠心地履行着自己伴侶寵物的職責，給人們帶去無盡的快樂與歡笑。



專家告訴你養狗對孩子成長有8個好處。（波奇網提供）

但是，還是會時不時有一些不和諧的聲音出現，比如認為養寵不利於孩子的成長，懷孕了就要遺棄貓咪狗子等等。

雖然這些聲音會讓我們憤怒，但是，也請不要和秉持這些觀念的長輩們爆發激烈衝突，很多時候他們只是不瞭解，被一些陳舊的觀念和説法矇蔽了而已。

狗狗是孩子成長時的最佳伴侶（波奇網提供）

其實，已經有很多專家都出來科普過養寵物對於孩子成長的好處，連鍾南山院士也站出來為寵物發聲過。

今天就讓我們一起來看看養狗對孩子有哪些好處呢？

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（如果可以的話，也請將這篇文章轉載給長輩們看一看，讓他們知道，寵物並不是洪水猛獸，牠們不「髒」）

狗狗就如保母般（波奇網提供）

1. 增強孩子的責任心和愛心

養狗不是一件簡單的事情，通過照顧狗狗，孩子可以學習到關愛和同情，同時培養責任感，比如定時餵食、遛狗和清理排泄物等等，是很好的鍛鍊方式。

2. 增強孩子的身體鍛鍊和户外活動

養狗需要經常遛狗和户外活動，這可以增強孩子的身體鍛鍊和户外活動。孩子在和狗狗玩耍的過程中，可以增加運動量，增強身體素質，同時享受大自然的美好，減少對電子產品的投入時間，難怪那麼多人養狗了！

狗狗也能和孩子一起玩耍（波奇網提供）

3. 增強免疫力

孩子在與狗狗互動的過程中，會接觸到不同的微生物，這有助於增強孩子的免疫系統，提高抵抗力。

4. 促進孩子的社交和交流能力

狗狗可以成為孩子的好朋友，和狗狗玩耍可以促進孩子的社交和交流能力。而且小朋友還可以和其他養狗的家庭交朋友，共同探討養狗的經驗和技巧，從而拓展社交圈。

狗狗與孩子之間，會培養出深厚感情。（波奇網提供）

5. 增強孩子的注意力和耐心

訓練狗狗需要耐心和專注力，孩子可以通過訓練狗狗來增強自己的注意力和耐心。

在訓練狗狗的過程中，孩子需要學會如何與狗狗溝通、如何取得狗狗的信任和配合，這些技能對孩子的成長和發展都是很有好處的。

6. 幫助孩子緩解壓力和焦慮

和狗狗在一起可以緩解孩子的壓力和焦慮，讓孩子感到放鬆和愉悦。狗狗能夠感知孩子的情緒，給予他們安慰和支持。

科學研究也表明，與狗狗互動可以降低血壓、減輕焦慮和抑鬱等心理問題。

都說狗狗是人類最好的朋友（波奇網提供）

7. 幫助孩子成為更好的人

施普林格·自然旗下期刊《兒科研究》(Pediatric Research)最新發表的一項研究顯示，有狗狗陪伴長的的孩子，社交和情緒的健康情況都要比沒有養狗的孩子要更好，

這説明養狗可以幫助培育和完善孩子的性格，讓牠成為一個更好的人。

8. 理解生命

通過觀察狗狗的生命週期，孩子可以對生命有更深刻的理解，學會尊重生命。

專家告訴你養狗對孩子成長有8個好處。（波奇網提供）（波奇網提供）

當然啦，養狗的好處雖多，但家長也需要注意狗狗和孩子之間的安全互動，以及狗狗的健康和衞生問題，確保孩子在享受與狗狗相處的樂趣的同時，也能保持身心健康哦！

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