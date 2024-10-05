下雨天想帶柴犬外出散步 因1理由牠秒現哀怨眼神：我想回家
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
網友@我是無敵小麥 家裏養了只柴犬，名叫「小麥」。
這天，因為外頭正下着大雨，網友擔心小麥會憋尿憋到生病，只好幫牠穿上了雨衣，帶到公園散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
結果沒想到的是，尿完後，小麥卻露出了一臉哀怨的眼神，一心只想趕快回家哈哈哈！
透過照片可以看到，小麥身穿一件藍色的雨衣，一臉無奈的趴在機車旁邊，想要網友趕快帶牠回家。
事後，網友也解釋道，小麥不願意在家裏上廁所，一定要到户外才肯解放，所以才只好冒着風雨帶牠到公園。
+2
小麥外出上廁所的照片被分享到網上後，瞬間就引起了不少鏟屎官的共鳴：
「人家看氣象是關心天氣，我們看氣象是關心寶貝要怎麼上廁所。」
「你們家還願意穿雨衣，我們只要穿雨衣就暴怒！」
「幸好我家的室內室外拉屎皆宜～」
延伸閱讀：柴犬柔軟度爆標 這個U字型睡姿超級不科學 網民：牠前世是隻貓（點擊連結看全文）
+4
西摩犬接受重任變身成保母 陪玩還要當聖誕樹？一臉無奈笑不出來呼喚愛犬卻沒反應以為鬧脾氣 走近才發現真相：是柴犬的尷尬瞬間西摩犬魅力沒法擋 主人帶牠遊世界 牠將歡樂帶給途人：超級可愛收容所門外兩隻15歲老狗被拴著 露宿者真誠留信：不要讓他們分離73歲爺爺因重病要住院留醫 醫生特別安排溫馨毛孫見面：好想你8歲忠心狗狗在火災中 用這方法捨身保護女主人 獸醫不收費治療
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】