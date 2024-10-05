下雨天想帶柴犬外出散步　因1理由牠秒現哀怨眼神：我想回家

網友@我是無敵小麥 家裏養了只柴犬，名叫「小麥」。



這天，因為外頭正下着大雨，網友擔心小麥會憋尿憋到生病，只好幫牠穿上了雨衣，帶到公園散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果沒想到的是，尿完後，小麥卻露出了一臉哀怨的眼神，一心只想趕快回家哈哈哈！

柴犬小麥表示，可以回家了嗎？（facebook@我是無敵小麥）

透過照片可以看到，小麥身穿一件藍色的雨衣，一臉無奈的趴在機車旁邊，想要網友趕快帶牠回家。

哀怨眼神令網民也心軟了。（facebook@我是無敵小麥）

事後，網友也解釋道，小麥不願意在家裏上廁所，一定要到户外才肯解放，所以才只好冒着風雨帶牠到公園。

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小麥外出上廁所的照片被分享到網上後，瞬間就引起了不少鏟屎官的共鳴：

「人家看氣象是關心天氣，我們看氣象是關心寶貝要怎麼上廁所。」

「你們家還願意穿雨衣，我們只要穿雨衣就暴怒！」

「幸好我家的室內室外拉屎皆宜～」



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