旅行住民宿遇上可愛兔子 細問之下才知是自來兔：為牠找永遠的家
撰文：貓與愛的世界
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網友和姐姐一起去長島旅行，定了當地的民宿。誰料到達民宿的時候突然發現院子裏有兩隻兔子！
姐倆就很奇怪，便打電話給房主問他是否養了兔子，房主說沒有。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
她倆以為是鄰居的寵物跑出來了，便又去問了鄰居。才得知：兔子是被拋棄的，牠們一直在附近流浪，最近在這棟房子定居了。
畢竟是寵物兔不是野生兔子，姐妹倆便聯繫了一個救助兔子的志願者，一起把兔兔抓起來。
這足足花費了好幾天的時間，才將兩隻兔子全部拿下。
後來小兔子們被志願者暫時收容，如果有想要領養兔兔的，就會送他們去新家。
通過這件事，志願者也表示：不管是養什麼寵物，普通的貓狗也好，小寵異寵也好…養了就要負責，不然一開始就別養！
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