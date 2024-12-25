哪些熱帶魚可以混養在一起？除考慮體型外　預留活動空間不可忽略

一些養魚愛好者在養魚的時候喜歡養很多的品種，但是有些品種又不能在一起飼養，在一起混養的話可能會出現打架鬥毆的事情，情況嚴重的話，魚缸的魚會掉一部分，所以我們在混養的時候也要搞清楚什麼品種可以放一起飼養？



哪些熱帶魚是可以放在一起混養的？

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同種兇猛性魚，有時可以和個體大小一致的混養，例如地圖、皇冠、十間魚等。同種溫和性魚也可以混養，例如招財、坦湖六間等。大型兇猛性魚和大型溫和性魚混養，例如龍魚與血鸚鵡。大型溫和性魚與兇猛性魚的幼魚，成年血鸚鵡與羅漢苗。大型魚與小型魚的混養，例如招財與血鸚鵡幼魚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

其次考慮所投餵魚食的相輔相承，一般缸內混養的魚種所餵養的飼料應該是相同或相近的。且吃食的方法是類似一樣的，例如七星刀，鼠魚，異型等一般是不搶食吃的，不能和搶食猛烈的混養。

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並且混養魚對水質的要求要差別不大，包括水的溫度、酸鹼度、新老、軟硬、鹽度等。體形大小不宜差別太大，注意挑選易混養魚種，互相之間不能構成威脅。有些大型肉食性魚如食人鯧最好單養，或與大小習性相近的魚如地圖混養。有些較名貴、膽小的魚如七彩神仙最好單養。不同魚的活動空間是不同的，注意各層魚種的搭配。

最後混養的魚種不宜過多，否則水族箱會顯得雜亂無章，最好以一種魚為主體，再點綴少量不至於喧賓奪主的其他魚。按照正常餵養護理，不會有什麼大的問題。

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