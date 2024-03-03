巴西龜怎麼養？生長溫度要控制好外水質也有要求　這7點要注意

巴西龜是一種外來龜，但在中國很受歡迎，這當然是因為巴西龜比較好養的緣故了。不過這並不意味着就可以胡亂飼養了，養巴西龜還是要講究方法的。



下面就來和波奇網的小編一起看看，巴西龜應該怎麼養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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第一、生長環境

烏龜必須養在水裏，這個相信大家都知道，這裏面有個問題一定要注意：養殖容積和水要足夠

a、容器要讓烏龜能在裏面遊的開，而且最好不要選用圓形的容器，有時就算是塑料的大整理箱，也比圓缸強，但要保證無毒；

b、水位要根據龜的大小而定，一般不要超過它背甲的5倍，然後認為的在裏面放一個浮台，這個是必須的，這樣烏龜可以時而爬上來休息，曬曬背之類的。

第二、陽光

很多人以為植物經常置於陽光下就可以，動物怎麼樣都沒關係，這是錯的；巴西龜就很需要陽光，建議把它放在朝南的地方，這樣烏龜才能健康生長。

第三、注意水藻

巴西龜是養在水裏的，自然水中久了就會生水藻，這時，就需要去專門的水族店裏買除水藻劑，一般都不貴。

第四、鋪石子

養巴西龜可在其缸低鋪一些小石子或大的鵝卵石，不僅觀賞性好，而且有利於它的生長，另外，水中千萬不要放草，這不是養草魚，沒有那個必要。

第五、水質要求

千萬不能把剛接的自來水用去養，一定要把自來水晾上2天，以去除水中的氯，每2-3天換一次水，但是每次換水只需要換一部分就可以了，不要全部換掉；換水也有技巧，不是直接倒掉就可以了，不然烏龜很容易得病，常用的方法有兩種：

a、用虹吸原理，將底部在髒水吸出，然後在添加相同量的薪水就可以了。

b、去花鳥市場買一個過濾器，使用方法也不難，具體不清楚可以問店老闆和看說明。

第六、食物

這一環無疑是最重要的，餵的時候直接將飼料投放水裏就可以了，龜喜歡豬肉、牛肉、小蝦，小魚，家禽魚類的肝臟等，餵食這些食物的時候，一定要記得切碎；對於新手或者耐心不足額人，建議直接餵飼料就可以了，這樣比較省時省心，而且也不會污染水源，夏天溫度高，一般一天要餵養2-3次，其實就算一次也是沒有什麼 關係的，每次餵養的量只需要它們頭部的大小就可以了，還有一點要切記，千萬不能餵熟食。

第七、生長溫度

a、巴西龜最適宜的生長溫度為25-28度，在這個溫度下，烏龜就能正常活動和進食了，千萬不能用熱水或冰涼的水飼養沖洗小龜，那樣很容易引起疾病；

b、不要一會放在空調房，一會放在室外的，溫差過大，對龜的生長極為不利；

c、冬眠時要把龜移入室內陰暗安靜處，一般龜的冬眠時間為每年10月到次年5月氣溫降至13℃以下時，龜不吃不動，只睡覺，切記冬眠時溫度不能低於6度，不然很容易就會死亡。

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