如何為觀賞魚打造理想水環境？從零開始學會　換水不只是加水

觀賞魚對於水質的要求是頗高的，水質的好壞會直接影響觀賞魚的健康和成長，如果沒有定期換水、清理浴缸很容易大致觀賞魚發病，但是頻繁換水也是非常不科學的行為，所以對於觀賞魚的水質管理應該合理進行。



當你將一個魚缸架設完成之後，在日後管理的工作中，最重要的就是換水了。如果你所飼養的是非常強健的魚種且對水質也不挑剔的，如慈雕科的血鸚鵡魚，大量地換水是可以接受的。相反地，若是飼養極為敏感的魚種，如短鯛魚，則需要非常注意水質的各種因子不可隨意換水。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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換水最基本的目的是將水中過多或有害的物質移除，或是提供新鮮並且各種水質成分符合自然界正常比例的水。一般來說，即使有過濾系統的水族缸最好每一至二周也要換一次水，至於沒有過濾系統的水族缸則應注意水質的變化，一旦水有臭味或是魚有異狀（如浮頭亂游亂撞等）就應該先試着給予換一部份的水，看是否能有改善。

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而在換水的比例上，大部分飼養水族的的人都建議每次換掉水族缸水量的二分之一到三分之一，不過其實只要確定能將新水的水質調到跟魚缸水中的水質接近一致，那就算是全部置換掉，對於生物的影響仍是可以忽略的。那也就是為什麼有許多擁有良好水源處理設備的水族館，採用半開放的方式飼養水族生物。

因為採用半開放式的處理方式可以杜絕有害物質的累積。不過這種方式可能不適合一般的新手的水族飼養管理，接下來我們將討論常用的處理方式。

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如果是飼養淡水生物，最方便的水源就是自來水。其實自來水在到達家裏前，就已經在自來水廠做過各種水質的處理，不過在離開自來水廠前加入了氯氣殺菌卻讓自來水因此不能直接使用在水族缸中，尤其在下雨的日子，水中氯氣的濃度更高。而氯氣濃度過高時，對魚的鰓部黏膜會有直接性的傷害，嚴重時有致死的可能。

通常簡單及常用來去除氯氣的方法是利用打氣、靜置半天到一天或是在太陽下曝曬半天即可除去水中氯氣，不過如果緊急的情況要馬上使用自來水的話，可在自來水中加入水質穩定劑，我們建議飼主可以依着說明書上的使用計量使用。

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至於其他需要調整的水質因子，例如水質的硬度、温度、酸鹼度等，就必須經由儀器設備或是專業測試藥劑的測量，才能利用一些化學制劑來做水質的調整。不過這些因子與水源地有絕對的關聯，所以經過一、兩次的測量了解後，往後可以定期作檢測就夠了而不用每次都測量。

以台灣為例，南北部的水質硬度都不相同，因此一般建議飼養可適應當地硬度的魚種。如果要飼養與當地水質不同需求的魚種，我們建議水質必須經過細心處理才可使用。

至於在換水相關設備的購買上，虹吸管、塑料水管跟水桶是換水的三大利器。也是水族飼養者必備之換水用具。另外近幾年有從國外引進一些更先進的換水設備，使用上更為簡單、便利，因此飼主可以依照自己的經濟能力來考量。

雖然對於觀賞魚來說水質非常重要，但是盲目的飛觀賞魚換水不僅影響觀賞魚的正常成長，還有可能會導致疾病，養魚要先養水，所以頻繁換水的養魚法是不可取的。

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