【泰國走失狗】處決前照片曝光　主人取名Heaven寓意極樂於天

日前一隻泰國狗狗疑因走失誤登貨船抵港，最後被漁護署捉走。漁護署日前回覆查詢時證實，因該狗隻疑來自狂犬病爆發地區，所以已被人道毀滅。 狗主在港朋友Cliver今日（16日）正式在漁護署手上領回遺體，她更公開狗狗臨終前的相片。她又指，主人為狗狗取名Heaven，希望牠可極樂於天，以及安息。

Heaven被安置在一塊金屬板上。（受訪者提供）

泰國狗誤到港 一日內被處決

本周二（3月12日），貨櫃碼頭一名員工於Facebook發文指，一隻小狗因誤登一艘由泰國出發的貨船，意外抵港。狗狗其後被漁護署以「疑來自有狂犬病爆發地區，傳播疾病風險屬極高」為由人道毀滅。本港動保人士批評漁護署做法草率，質疑他們沒有按法例至少觀察4天才「處決」；漁護署其後回覆表示，4天觀察只適用於本地流浪動物，並不包括非法進口的動物。

狗主在港朋友Cliver與漁護署交涉8小時後，終可代領遺體。Cliver今日傍晚公開狗狗臨終前照片：「 這是漁護署提供，Heaven最後及唯一的存在証明 。」Cliver又指，主人已為牠取名Heaven寓意極樂於天。Cliver又指，Heaven葬禮安排將會稍後公布，初步考慮歡迎所有關心泰國狗狗人士參與葬禮，但細節尚待與善終公司商討。

漁護署回覆指，報稱為該狗隻登上貨船前的畜養人的代理人早前與當局聯絡。有關代理人今日（3月16日）向當局出示該狗隻於登上貨船前的畜養人授權其處理狗隻屍體的文書，職員已於今日下午陪同代理人將狗隻屍體運送至一寵物善終機構。當局將與代理人跟進有關狗隻屍體的後續處理。

一隻泰國狗狗日前（12日）因誤登貨船到港，當晚即被漁護署人道毀滅。（受訪者提供）

食物及衞生局局長陳肇始今日出席電台節目後回應指，涉事狗隻來歷不明，而且來自有狂犬病的國家，貨船船主亦主動接觸漁護署要求處理。她續指，經獸醫詳細檢查後，在狗隻身上無發現任何晶片，也無任何衞生證明，為保障公共衞生，漁護署按既定程序作人道處理。