【寵物展2019】炎夏來襲消暑用品熱賣　涼墊、啫喱有咩咁正？

年度寵物界盛事「優質寵物用品展」於昨日開鑼，活動將於6月28日至30日（星期五至日），一連三日假香港會議展覽中心展覽廳1AB舉行。每年寵物展都會有各式各樣的寵物產品，有不少寵主更會帶同購物車大手入貨！ 夏日炎炎，展場內有亦有售賣多款消暑用品，《香港01》記者會帶大家到現場率先觀看各款夏季特色產品，讓狗狗渡過一個涼浸浸的夏天！

鋁材製作的涼墊可以快速散熱$228至$288。（購買地點：H15、F01、H01 Waylun Pet Care）

超涼寵物窩、墊

貓狗有大部分時間都會家裡度過，所以主人更加要為牠們準備舒適的睡窩。夏日炎炎，不妨考慮購買以鋁材製作的涼墊、睡窩，由於鋁材散熱快，貓狗在休息的時候會感到冰涼的感覺，非常適合貓狗夏天使用。市面還有不少以散熱物料製作的涼墊，質地柔軟舒適，而且散熱能力勝過一般材質，是消暑必備的佳品！

▼▼▼想貓狗舒適渡過炎夏，不妨為牠們添置散熱功能高的貓狗窩！▼▼▼

夏天也可以讓狗狗進食適量冰涼的乳酪蛋糕$138/4件。（B26 My Pet Patisserie）

冰涼啫喱、乳酪

夏天熱辣辣，貓狗同樣喜歡在夏天進食涼透心的零食，市面上有不少適合貓犬隻食用的甜點。My Pet Patisserie在今次寵物展推出多款冰凍甜品，有專為狗狗而設的羊奶乳酪杯（芝士味／原味／藍莓味），亦有乳酪蛋糕（芒果味／士多啤梨味／藍莓味／香蕉味），不單能讓狗狗大飽口福，更有助於腸道蠕動。Petio亦有推出多款口味的啫喱小食，無論放置於雪櫃冷藏，還是直接讓狗狗進食，都能讓牠們的心情變得更愉快。

▼▼▼夏日進食適量冰涼的甜點，狗狗的心情會變得更愉快！▼▼▼

凝膠領巾（$70至$120）有助狗狗散熱（購買地點：D55&D56 威龍優化生活集團有限公司）

涼透心背心、領巾

雖說夏天應該盡量避免為狗穿上衣服，不過有散熱功能的衣物除外。AQUA COOLKEEPER的衣服纖維加入散熱材質，使用前只需要濕水，衣服內部的吸水凝膠即能發揮作用，為狗狗散熱，而且較用可維持三天（視乎天氣而定）。如果擔心凝膠會為狗狗帶來負擔，亦可以考慮「犬服本舖」從日本進口的ICECOOL系列狗衣服，只需要在衣服表面，輕輕噴灑水點，即可帶來冰涼感，更帶有防UV設計，即使夏天戶外活動亦不怕曬傷。

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迷你冷風機（$368）最適合夏天使用。（購買地點：Z09 INNOTEC）

▼▼▼場內不止有消暑用品，還有大量特色商品，點撃圖片看更多！▼▼▼