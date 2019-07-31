狗狗偷食朱古力可能致命！　快學這3招救活狗狗

狗狗天生就是個吃貨，無論什麼，只要牠覺得是能吃的東西，你放在牠面前，牠可以立馬給你吞到肚子裏，特別是那些聞起來特別香甜的食物，誘惑力對狗狗來說簡直無法抵擋。我們也都知道，狗狗是不能吃朱古力的，因為朱古力中所含的可可鹼和咖啡因，對狗狗來說都是非常危險的成分。咖啡因可引起狗狗震顫，心率增加，心律異常，還可能有其他致命的心血管副作用；而可可鹼對於狗狗來說毒性更大，達到一定水準的可可鹼對狗狗來說，是可以致命的。

狗狗天生就是個吃貨（Instagram@teddy_the_grumpy_chihuahua）

除非狗狗食用的量非常非常少，我們發現及時，還能送去醫院治療一下。

雖然我們也知道這些東西對狗狗來說是非常危險的，也會儘量制止牠們去碰觸，但如果狗狗不小心偷吃到了朱古力，那麼我們在狗狗被送去寵物醫院之前，也需要採取一些自救措施。

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當然，我們在都知道，治療朱古力中毒的最好的方法就是徹底預防狗狗朱古力中毒。我們永遠不要低估狗狗的能力，牠為了達到目的會「不惜一切代價」。狗狗會試著爬到凳子上，再跳到桌子上，然後把東西從桌子旁的櫥櫃頂給你拖下來。狗狗是個非常聰明的小傢伙，牠們其實一直在看著我們，無聲的觀察我們的動作和行為。牠們會知道我們什麼時候吃東西，牠們會聞到食物的香味，然後看我們把東西收藏在哪裏。當牠們感到無聊或者餓了的時候，很有可能就會嘗試去尋找我們藏起來的東西，而且牠們會非常有耐性去獲得牠們想要得到的東西。

所以，當我們要離開家裏的時候，我們務必確保所有對牠有危險的物品（東西或食物）都已經收起來在牠沒辦法打開的櫃子裏或者牠進不去的房間裏。

我們在搞活動時，也要小心它偷偷溜進房間趁人不注意偷吃甜食。（Instagram@paris.minigoldendoodle）

大家有沒有狗狗偷吃朱古力的經歷呢？希望大家的狗狗都健康快樂，不要那麼調皮搗蛋。

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