貓狗不論老幼都要加鈣進補？　聽聽資深獸醫助護點講...

年老的狗狗,也未必一定要急着補鈣。(Image by Winsker from Pixabay)

據說有些寵物主人,尤其狗主,會以為應該買鈣片、鈣營養品讓主子進補,尤其幼犬及老犬的階段。然而,專寵獸醫診所資深獸醫助護Cherry表示如果狗貓本身吃的是主食糧,狗貓並不需要補鈣;反而,狗貓進食過量的鈣會增加患膀胱結石風險。另外 ,筆者亦特別提醒家有BB狗的狗主,尤其大型犬BB狗主,外國研究已確認大型犬BB狗長期進食過量鈣反而會增加關節病的風險,所以大型犬在BB狗期間尤其尤其不要胡亂補鈣。

不要亂聽坊間傳聞,許多都是道德途說的。(Image by Pexels from Pixabay)

Cherry從事獸醫助護年資逾十年,她說一般而言以下三種情況才需要補鈣:

坊間有些寵物店會叫狗主貓主買鈣粉作營養補充品,但Cherry表示,如果你家貓狗八成食物為主食糧(complete and balanced),你家貓狗食物的鈣質含量已充足,無須再額外買鈣片等產品。不過,筆者補充,貓狗主人當然要留意,選擇貓狗糧必須按你家主子年紀挑選合適生長階段的糧,例如幼犬/幼貓;或者成犬/成貓。

年幼貓咪不一定要補鈣,有疑問應向獸醫查詢。(Image by Dimitri Houtteman from Pixabay)

又有說一些貓主狗主買鈣補充品原因是擔心貓狗關節老化,Cherry說,其實就算關節老化亦不是以鈣作補充品,反而狗貓奴可以選擇葡萄糖胺(Glucosamine)、軟骨素等產品。另外,如果狗貓不幸已患上關節炎,則可以選擇青口素、青口油精華。筆者補充,大家買葡萄糖胺時,反而應該留意選擇不含鈣的葡萄糖胺。

除了老犬,筆者亦曾遇到飼養BB犬的主人,他們說寵物店叫主人買鈣粉給幼犬/幼貓補鈣,與老犬老貓同樣道理,其實只要你家主人吃的是主食糧,就算在幼犬幼貓階段,都無需特別補鈣。對於大型犬種例如洛威拿、大丹、金毛、聖班納等等的幼犬,更千萬不可胡亂補鈣,以免過量鈣影響狗狗關節正常生長,令狗狗出現關節病。

每隻寵物都是獨一無二,不能一概而論。(Image by Free-Photos from Pixabay)

筆者反而會強調幼犬幼貓的主人必須買營養齊全充足的幼犬幼貓糧給主子。其中一個可以注意點,是留意包裝列出以下聲明,因為在美國銷售的動物糧都有此聲明的要求(不在美國發售的就沒奈何了,主人最安全的方法是自己寫電郵向廠房垂詢)。

幼犬(xxx為讓狗糧產品名字)

XXX is formulated to meet the nutritional levels established by the AAFCO Dog (or cat) Food Nutrient Profiles for puppy.

幼貓(xxx為讓狗糧產品名字)

XXX is formulated to meet the nutritional levels established by the AAFCO Dog (or cat) Food Nutrient Profiles for kitten.

或者

Animal feeding tests using AAFCO procedures substantiate that xxx provides complete and balanced nutrition for puppy.

Animal feeding tests using AAFCO procedures substantiate that xxx provides complete and balanced nutrition for kitten.