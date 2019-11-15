【寵物公園#6】灣仔大坑徑公園全港最細最劣？記者直擊揭四宗罪

毛孩天性活潑，寵主們為了尋覓讓牠們好好「放電」的場所，往往絞盡腦汁。各位寵主，從今起不用再苦惱了！《香港01》寵物頻道將為大家詳細介紹全港各個寵物公園，比拼各公園優劣。 大坑徑休憩處位於灣仔區，面積為全港寵物公園中最小。經記者實地考察，發現這公園還有另外3大缺點，答案在下文揭曉！

大坑徑休憩處是灣仔區唯一的寵物公園，面積為全港寵物公園中最小。

大坑徑休憩處是灣仔區唯一的寵物公園，24小時開放，坐落於豪宅區，但在各方面也強差人意，與附近的豪宅格格不入。這公園面積在全港寵物公園中位列榜末，面積僅得96平方米，約等於7個私家車車位。除了空間不足外，這公園環境亦甚為骯髒、飄出惡臭，以及缺乏設施。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

地理位置：★✰✰✰✰

雖然公園處於灣仔區，但其實較貼近銅鑼灣地鐵站。（何穎琪攝）

位處半山 鄰近豪宅

雖然公園處於灣仔區，但其實較貼近銅鑼灣地鐵站。如從銅鑼灣地鐵站出發，寵主可乘搭小巴14M或21M前往，車程約15分鐘。小巴在銅鑼灣多個地方均設上落客站，如利園或聖保祿學校。但寵主需留意，小巴司機有權決定是否允許寵物上車。

因公園被住宅包圍，附近不見公眾停車場，街道兩旁亦不見泊車咪錶，駕車者未必能輕易覓得停車位。除此之外，寵主亦可選擇乘搭的士，可直接在公園門口下車。

附近寵物友善住宅：光明臺、渣甸豪庭、上林、瑞士花園、大坑台、名門、春暉8號、永威閣、瑆華、雋琚、大坑道一號、339 Tai Hang Road

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+ 8 + 7 + 6

景觀：★✰✰✰✰

公園建於斜路之上，門口正對著馬路，毫無景觀可言。（何穎琪攝）

公園惡臭難耐

公園建於斜路之上，門口正對著馬路，不但毫無景觀可言，更要忍受車輛排出的廢氣，在此散步絕對稱不上享受。公園的另一旁則緊貼著山坡，種有不少樹木，但綠化之效仍然不大。

除了景觀強差人意外，公園內亦傳出陣陣臭味，適逢實地考察當天間中有雨，記者在一馬路之隔已聞到公園傳來惡臭。

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+ 2

場內設施：★✰✰✰✰

園內設施寥寥可數。（何穎琪攝）

設施欠奉 衛生未如理想

園內設施寥寥可數，僅得數項基本設施，如長椅、水源、一個狗廁所（沙池）等，而且大多均沾有污跡，殘破不堪。在4張長椅中只得一張有瓦遮頭，寵主如碰上過雲雨或會非常狼狽。

狗廁所設置在公園空地旁，兩者雖然相鄰，但隔著兩扇閘門，不算方便。狗廁所的沙狀甚骯髒，看似久未有人打理，標誌及附近地上亦長出青苔。雖然場內有狗廁所，但據記者觀察所得，場內不少狗狗均直接在空地上如廁，而寵主則用清水沖洗，導致地面佈滿水跡。

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+ 13 + 12 + 11

附近配套：★★✰✰✰

公園鄰近銅鑼灣區，當中部分商場允許攜帶寵物進內，如利園。（何穎琪攝）

公園位於住宅區，因此附近並無商場或餐廳。但鄰近的銅鑼灣區有眾多商場，當中部分允許攜帶寵物進內，如利園（需入袋或籠）。然而，希慎及時代廣場則不准寵物進入。寵主亦可帶寵物在鬧市逛街及用膳，配套尚算合格。

▼▼▼▼▼寵主用家心聲▼▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

我住喺對面每日都會嚟，渣甸山都無其他（寵物公園）選擇。呢個公園無嘢好，無草地，又細，大啲會好啲。 薛小姐

狗狗玩樂空間足夠，但公園不太乾淨，多蚊而且經常有臭味。希望能加建風扇及遮蔭設施。 外傭Imelda小姐

總結

大坑徑休憩處除了鄰近住宅外，可謂毫無優點，僅對附近居民提供了有限空間予狗狗走動。它的缺點主要分為4項，包括面積狹小、傳出異味、設施不足且殘舊、及環境骯髒；當中以傳出異味最難以忍受。