【領養狗】害怕就不要再躲！怕狗的人遇怕人的狗　成就超動人故事

害怕一樣東西，最好的克服方法，就是了解並直面它，永遠不要躲避。

Teresa Hwang是加拿大一個老師，在10歲的時候被狗咬到，留下心理陰影，後來情況好轉後又被狗咬了一次，導致她一直都很怕狗。在路上遇到狗，她一般都會選擇躲開或繞路。要是朋友家的狗狗不太容易相處，她每次去拜訪前，都要麻煩朋友暫時把狗狗關起來。

她跟姐姐家的狗，還有幾隻脾氣很好的狗狗，能夠和諧相處。但要是遇到陌生的狗狗，只要對方一叫，她就立刻條件反射非常緊張。雖然Teresa Hwang的男友一直想要養一隻狗，但礙於女友的情況，遲遲不能實現。

後來，Teresa Hwang幫姐姐照顧狗狗一段時間後，開始萌生了想要養狗的念頭。不再逃避怕狗的想法，而是直面它。之後她就和男友研究各個收容所的狗狗，最後選定了一隻膽小害羞的狗狗Boo。

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第一次在寄養家庭看到Boo，她十分驚訝，Boo跟描述裡一樣膽小害羞，走路的時候都不敢抬頭挺胸，看起來比領養照片小了很多。Boo還一直躲在寄養家庭主人的背後，弄得她也非常緊張。Boo是不是不喜歡自己？

在她跟送養人聊天的時候，Boo慢慢走過來，然後親親舔了一下她的手，然後立刻又跑回去藏起來。送養人也非常驚訝，因為Boo很少主動跟人打交道，Boo其實應該很喜歡你。因為Boo主動邁出了一步，Teresa Hwang本來的疑慮全部消失了，她當下就領養了牠。

Boo剛開始到新家，簡直就是個小透明。尾巴永遠是夾著的，也不會在人面前吃飯、玩玩具，甚至經常被洗衣機的聲音嚇得縮在角落。幸好一段時間後，牠慢慢放下心防，現在已經可以和主人一起玩丟球遊戲。

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怕狗的人，和怕人的狗，因為彼此勇敢了一點，就克服了自己的心理障礙，過上了更好的生活。恐懼並不可怕，可怕的是你永遠在逃避，不敢正視它。

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