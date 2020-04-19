10個超動物保護法的地方　一天遛狗不夠三次會遭罰款

寵物在我們生活周遭就有如家人一般的存在，但卻因為他們沒辦法為自己發聲，在社會上常常會看到虐待動物的新聞！因為這樣開始有人站出來為動物們爭取權益，世界各國也紛紛透過法律來保護動物及權利，國外《Bored Panda》網站這次就要跟大家分享10個世界各地的動物保護法！

介紹這10個地方的「超有愛動物保護法」，生於這些地區的動物有福啊↓↓↓

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1. 紐西蘭認定「動物是有意識的」

紐西蘭是一個非常愛動物的國家，早在很久以前就有對動物進行保護的條例，還會在馬路上看見小心注意動物的標牌，可說是對動物非常在乎，紐西蘭法律更認定動物是有意識及感知的，只要是造成動物痛苦的行為一律禁止，也嚴禁動物的研究和實驗，不僅如此對於野生動物像是海洋哺乳動物等等…也限制及防止傷害牠們，甚至在紐西蘭如果沒有將生病的動物帶去治療，任由他生病受苦，也是違反「動物福利法」的行為呢！

2. 美國維珍尼亞州「偷狗是重罪」

當人類遭到綁架、撕票等等時都有法律可以保護，但卻沒有相關法律可以保護「遭綁架的動物」，他們也像是我們的家人一般，無助的他們更不可能向外伸援，在維珍尼亞州就為此制訂了相關法律，偷狗是「5級重罪」，無論寵物的價值如何，都可判處10年以下的監禁。

3. 波蘭「發現任何被遺棄的狗或貓」都需通知動物收容所、消防局或警察

在路上看見被遺棄的貓狗時，你會怎麼做呢？如果在波蘭發現遺棄的狗或貓，都必需要通知動物收容所、消防局或警察，好讓那些被遺棄的狗或貓不必再挨餓受凍了～波蘭也禁止貓和狗繁殖的產業，泛濫的貓狗及基因突變都將造成牠們的危害。

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4. 俄羅斯「嚴禁虐待動物」

俄羅斯認為動物是物權的客體，並不意味著有權利的人能隨心所欲地支配和役使動物，而應受到合理限制。根據《莫斯科時報》的報導，國家立新法律禁止在任何以動物為主的商業地點。此外，殺害流浪貓狗也絕對禁止。但這項法律並沒有想像中容易，是經過8年的時間來確定法案的，儘管法律受到高度批評，但並沒有因此打退堂鼓，一直為了這項法律而努力。

5. 在美國阿拉斯加，夫妻離婚由法官決定動物「監護權」

在阿拉斯加動物被視為真正的家庭成員，有別於世界其他國家，一但婚姻走到盡頭時，動物的待遇幾乎與孩子一樣，法官可以根據對他們最有利的方法，來決定誰將獲得寵物的監護權，在2017年，阿拉斯加成為第一個改變此事及離婚法的國家！讓毛小孩也得到牠應有的權益～

6. 在意大利都靈，主人一天「不遛狗3次，會被罰款」

意大利對於動物相當保護也愛護，但在都靈這個城市非常特別，如果每天遛狗不到3次，狗主人可以被處以500歐元的罰款，可以騎自行車，不過需要注意溜狗速度不能太快，使狗太勞累～還有不能隨意更改動物的外觀，只為了個人感官或覺得漂亮，也是危害到動物的權益囉！

7. 在德國，殺害受保護動物「巨額罰款25,000歐元」

在德國認領或購買動物的時候是需要受到考核的！要確認飼主擁有飼養基本知識和家庭條件，才能夠將動物帶回喔～而且凡是會給動物造成痛苦的需要追究法律責任，因此殺死受保護動物罰款最高可達25,000歐元！就連黃蜂在德國也受到保護喔～當然不是一隻黃蜂就受罰，是當你蓄意攻擊整個蜂巢的時候。

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8. 在荷蘭，人們每年必須繳納「狗狗稅」

流浪動物在很多國家都是非常氾濫及嚴重的問題，在荷蘭對於流浪狗的管控優良，也是因為荷蘭狗多半有植入晶片，當走失時也較容易尋回，在買賣貓狗也相當嚴格，荷蘭的最終目標是成為第一個完全沒有流浪動物的國家！在荷蘭大多數城市養狗是需要收稅的一年一次，所以狗狗在當地都是需要跟政府登記的！這樣也大大增加了大家在養寵物時的責任感及對此負責～

9. 在英國，虐待動物最高「監獄服刑5年」

英國對於保證動物不受虐待方面的法律規定得非常嚴謹，根據《獨立報》，英國證實虐待動物的最高刑罰將持續增加，虐待動物對於他們來說是非常嚴重的事情，罰款從5千英鎊上到2萬英鎊，嚴重的案件，甚至最高刑罰從2年增加到5年，也讓虐待動物事件能夠有一定的阻嚇性。

10. 在美國奧克拉荷馬州，狗狗造成的任何傷害，由「主人負起全責」

奧克拉荷馬州對於你的狗狗會做出任何危害到人的舉動，都有很嚴格的法律管制！根據《All Law》的說法，如果一個人被狗咬傷或受傷，他有2年時間在該州的民事法庭中提起訴訟，所以一旦你決定養這隻狗，你就應當負起牠做任何事情下該有的責任，也是對於養狗這件事的負責任態度及重視～

以上這些地方都為動物的權益設立了相對的法規，即使沒有這些條款，我們都應當深刻知道動物與人類應該平等才對！有些動物就像是我們的家人一樣，一起保護動物吧！

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