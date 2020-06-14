【狗洗澡】每天洗澡其實做錯？學會3個原則養出好皮膚

很多主人肯定都聽過，冬天幫狗狗洗澡的次數可以減少，夏天的話可以多一點。其實並不是說夏天狗狗流汗多，容易髒所以要洗澡頻繁一點。狗子的皮膚上汗腺超少，很少通過皮膚排汗散熱，根本不是這樣算的！夏天狗狗應該多久洗一次澡，要看狗狗本身的體味和出門頻率！

▼▼按圖放大率先了解狗狗應該多久洗一次澡，下文有更詳細解說▼▼

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為什麼不提倡給狗狗多洗澡？狗狗的皮膚結構跟人的不一樣。人類的皮膚有12~16層，但狗狗隻有2~5層，所以很容易受到傷害。狗狗皮膚表層本來有一層「保護性」油脂，頻繁洗澡會把這層油脂洗掉，讓狗狗的皮膚更加脆弱，毛髮變得粗糙，也更容易得皮膚病。

另外，把狗狗身上的毛髮全都剃光，並不會讓牠們更加涼爽！狗狗的毛髮就像房子的牆一樣，冬天能阻擋寒風，夏天能避免暴晒！再者狗狗的毛髮就像穿上衣服，鑽到草叢裡就像惹到蟲子也不會被立刻叮咬。不要再因為容易打理，或者想讓狗狗更加涼爽把牠的毛髮剃光！

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為了狗狗的健康，應該多久給牠洗一次澡呢？

為了讓狗狗身上沒有那麼重的味道，和保護皮膚健康，狗狗的洗澡頻率最好在1個星期一次~1個月一次。不管什麼狗狗，除非是疾病需要，不然一個星期洗一次就是非常頻繁的頻率。夏天狗狗應該多久洗一次澡，要看狗狗本身的體味和出門頻率！

最多一個星期洗一次澡

雖然狗狗皮膚不會出汗，但夏天的時候出油也會比較多。特別是法國鬥牛犬、哈巴狗、英國鬥牛犬等各類體味比較嚴重的犬種，夏天的時候體味會更加重，一個星期或兩個星期洗一次是可以的。

有些狗狗夏天經常出門玩兒，鑽草叢裡瘋跑，這一類狗狗洗澡的次數也要頻繁一點，但不能比一周一次還要頻繁。

一些新手養狗完全不懂的主人，可能會每天洗一次，這真的不是為狗狗好，而是在迫害牠！如果狗狗本身體味不是很重（像貴賓犬、比熊犬等），加上出門的頻次並不多，2個星期或者1個月洗一次都沒有問題，只要主人能夠忍受。

不建議給狗狗洗澡的情況

不滿3個月的小狗、生病的狗狗、老年犬、哺乳期的狗媽媽等，抵抗力比較弱不建議給狗狗洗澡，可能會著涼加重病情！如果特別想給給牠洗澡，可以用濕毛巾幫牠擦拭身體，或者可以買乾洗粉或乾洗泡沫，都能解決狗狗的清潔問題。

另外，不管什麼狗狗，去寵物店洗澡還是自己洗，洗澡後一定要吹乾！特別是雙層毛髮的狗狗，一旦底層毛髮不干，悶著很容易引起皮膚病。所以每次狗狗洗澡吹完毛後，一定要掀起來看看底層乾了沒有。

每隻狗狗洗澡的頻率可能都不一樣，如果不清楚的話，可以帶狗狗去寵物店洗一次，問問美容師。

就算是夏天也不要過於頻繁給狗狗洗澡哦~

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