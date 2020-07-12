橘貓到廚房搗亂　辣媽開「最強大絕」擋　網民驚呼：身材太好啦！

貓奴的潛力都是被貓咪激出來的！日前台灣一名女飼主李禹秀分享一組爆笑的照片，由於家裡飼養的橘貓姐弟喜歡趁著人家在煮飯時，跑到廚房來搗亂，於是她只好出大招，利用身形優勢伸出長腿防守，照片分享到網路上驚呆3千人，也讓網友歪樓（故意離題）直呼，「身材太好啦！」

畫面中可以看到，飼主穿著細肩帶上衣，雙手忙著處理食材，還不忘做出「絕對防守」，修長的右腳抬至桌面，讓一旁的橘弟沒有空隙亂入。飼主李禹秀笑說，自己本身是一名國標舞老師，家裡這對同胎貓姐弟分別是橘皮和橘弟，牠們從回到家開始，就經常趁著她煮飯時來湊熱鬧，每次煮飯就陷入「抱貓下來-繼續煮-抱貓下來-繼續煮」的無限輪迴，這次才終於想到好方法。

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「牠們曾經趁我不注意跑上廚房，結果被瓦斯爐燙到鬍鬚，整個變Q毛！後來我就只能一邊煮一邊抱牠們下來，但我當天因為摸食材手上髒，逼不得已才用腳擋住貓」，沒想到意外的能防止貓咪偷吃，讓李禹秀哭笑不得。

照片分享出來之後，許多網友看完紛紛留言笑說，「我以為重點是曬腿不是曬貓XD」、「現在煮菜還需要有功夫的，沒功夫，這個晚餐應該變宵夜了」、「腿短的就尷尬了」、「貓咪表情好經典」、「貓咪表示：你在跟我開玩笑嗎？」，也有網友歪樓（故意離題）打趣，「等等換老公一直上來（？）」、「防得了橘貓防不了另一半」、「這樣不會換爸爸撲上去嗎？」。

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