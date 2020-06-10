【四川】鬧市馬路驚見「遛熊貓」　真身曝光令網民震怒

近日在四川省樂山市，有人拍到一隻大熊貓在街上過馬路，旋即成為網上熱話。大家都奇怪什麼時候熊貓已變了家中寵物？更有網民驚訝表示「原來四川人，人人手裏都有一隻熊貓」。不過，這熊貓其實只是一隻被染了色的鬆獅犬，牠的主人喜歡熊貓，才會把牠染成這樣。

四川有熊貓不太奇，但在馬路上悠閒過路，似乎有點怪異。（梨視頻）

在四川省樂山市，一條繁華的大街上，有一隻熊貓大搖大擺的過着馬路，但沒有引起旁人的奇異目光。原來，當地的人都知道，這隻看似是熊貓的真實身份，其實只是隻染了色的鬆獅犬！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻鬆獅犬之所以會被這麼多人注意到，是因為被人拍到牠曾坐到司機駕駛坐上，隨後警方聯絡到狗主，並進行了警戒，着他要注意安全。

而狗主也有解釋，鬆獅犬之所以坐了在駕駛位置，是因為牠被其他狗狗咬傷了，驚恐得不肯離開主人。他也知道讓狗狗坐在大腿上開車很危險，不會再犯這錯誤。

雖然有不少網民表示這樣的狗狗很可愛，但也有人提出異議，指把狗狗染成這樣很過份。「染髮劑不是對狗狗有害的嗎？」、「縱然說無毒無害，也不應這樣玩弄狗狗」、「有考慮過鬆獅犬的感受嗎？」、「希望大家不要盲目跟風去給狗狗染毛，好端端的狗狗被這樣虐待！」、「染毛對狗狗不好，別為了嘩聚取寵去做有害狗狗的事」。

【台灣網紅洛威拿慢慢每次有新照片分享，都會吸引大批粉絲留言。這次與大家一起回顧，牠渴望到學校上課等校巴的照片。縱然牠已全副裝備，作好到學校去的準備，但保母車阿姨一句話，卻傷透慢慢的心，令牠幾乎要哭出來了。】

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