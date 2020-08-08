【新冠肺炎】狗狗在家吃飽睡太苦悶？學懂這招與牠相處就對了

沒辦法出門跑跑跳跳，毛小孩待在家好無聊，只好整天吃飽睡、睡飽吃嗎？若長時間沒有活動身體，可能會造成「肌力衰退」唷！家中有高齡毛小孩的家長們更是要特別注意，每天要適當地讓毛小孩活動一下，避免體力越來越差。 文：Sunny Lin／滔客

快來看看有什麼能讓毛小孩既健康又快樂的活動。

一、 玩耍——主動性的活動

1. 遊戲

你丟我撿、拔河等等，只要是毛小孩喜歡的、安全的遊戲都可以，但建議每次玩耍的時間不要過長，才能保持新鮮感。如果有很多種遊戲交互輪替著玩，保證毛小孩每天都會很期待和您的玩耍時間唷！

2. 玩具

如果比起玩遊戲，毛小孩對食物比較感興趣的話，可以將肉乾等零食，放入「益智玩具」或是「抗憂鬱玩具」之中，讓毛小孩有機會動動手、動動腦。這類型的玩具有很多，建議挑選能讓毛小孩邊玩邊走動的款式，藉以增加活動量；也要適當地增加難度，讓毛小孩能有不一樣的挑戰和驚喜！

【相關文章：讓狗狗對玩具長保新鮮感的4個小技巧（按圖預覽）】

+ 11 + 10 + 9

二、 按摩——被動性的活動

毛小孩因為年齡太大或生病而沒有體力玩耍時，您能藉著按摩來刺激毛小孩的皮膚及肌肉，同時還能讓彼此都能夠釋放壓力、放鬆下來，是很棒的情感交流方式之一。但必須以毛小孩願意被碰觸、撫摸身體為前提，千萬別勉強進行。

1. 梳毛

建議在按摩前，先替毛小孩仔細地梳毛。除了避免毛髮打結之外，也是檢查皮膚狀態以及身體各部位是否有異常狀況的好機會。

2. 按摩

一開始可以先從頭頂順撫至屁股、尾巴，讓毛小孩放鬆下來，再一邊嘗試其他的方法，像是搓揉、揉捏、推壓等等，一邊觀察毛小孩的反應，慢慢找到最適合的按摩方式及節奏。此外，力道的輕重依據毛小孩的體型大小有所不同！請依據毛小孩個別的狀況給予適當程度的按摩力道。

非常推薦搭配使用食用椰子油，尤其是當皮膚乾燥或有敏感發炎的情形時，使用椰子油能達到紓緩皮膚搔癢、發炎的效果。其很容易被皮膚吸收，只要適量使用，不必擔心會有油膩膩的感覺。此外，椰子油淡淡的香甜味，接受度也很高。

有些毛小孩也會有手腳冰冷的情形，這時可先用毛巾熱敷腳掌促進血液循環，再以揉壓的方式塗抹上少量的椰子油或天然成分的護掌霜，最重要的是即使毛小孩舔食也很安全。

【相關文章：狗狗不能外出，5招讓毛孩在家放電（按圖預覽）】

+ 2

【相關文章：拆解狗狗5種睡姿含義 這樣睡原來代表毛孩很緊張？（按圖預覽）】

+ 13 + 12 + 11

【本文獲「滔客」授權轉載。】