【狗壽命】狗狗長壽關鍵一文看清　年老後易患這些病　主人要注意

犬種的平均壽命各有不同，8歲後狗狗開始步入中老年時期，但世界上的狗狗最長壽記錄是35歲，事實已經證明，主人只要掌握狗狗長壽關鍵，就可以與狗狗挑戰年齡極限！ 8歲後，容易出現什麼行動變化？

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Check 1 對走路感到意興闌珊

狗狗很喜歡散步，如果看起來似乎走得很吃力，或看到你拿出項圈也不興奮，可能就是關節痛。也有可能是因為體力衰退，而造成討厭散步。狗狗也會因為年老而導致腳、腰衰弱。要理解牠不要勉強，但為了提高肌力，還是要進行適量散步或運動為好。關節痛是能夠治癒的，不要擅自判斷為老年化現象。

Check 2 吃飯時看起來似乎很吃力

食慾減退或消化功能的毛病都是老年化引起的症狀。大口大口地吃證明很健康，如果狗狗看起來吃東西很吃力，軟食吃起來也很費力就要注意了。年歲大的狗狗要選擇營養容易吸收，不會造成消化負擔的食物。如果吃飯時看起來很吃力，最好去進行健康檢查，或許到了需要主人改變飲食內容的時期。

Check 3 經常夜晚鳴叫

狗狗在高齡時會出現癡呆症，最常見的是夜晚鳴叫。但請主人不要隨意判斷狗狗為癡呆症，因為狗狗或許只是身體狀況不良。即使是癡呆症，只要餵食些腦活性化的營養食品，過著晝夜規律的生活，症狀就能獲得改善。當狗狗夜晚鳴叫時，絕不要責罵，而應採取溫柔對待輕撫的對待方式。

Check 4 容易發怒

狗狗也會因為壓力或精神不安出現憂鬱症狀，也會因衰弱引起的不安而發怒，這也是老齡化現象。因為不能感受到以前自己曾有的感覺，這會令狗狗失去自信而變得膽怯。以往個性穩重的狗狗性格轉變，可能會讓主人感到震驚，但此時更需要溫柔相待。

8歲後，主人會遇到哪些問題？

狗狗進入8歲齡後，就如同進入了另一個生命階段，一些老年跡像開始展現，此時主人要變得格外謹慎和用心。

8歲之後易患疾病：

老年病 心臟病 老年犬心臟病患病比例逐漸上升，其中以心臟收縮功能異常和心房閉鎖不全為主。 肝臟病 幹細胞逐漸老化，引發各種炎症，導致嘔吐腹瀉，膽汁中帶血。患肝病之後狗狗會出現食慾不振便秘腹水等症狀。 腎臟病 輸尿管阻塞造成體內廢物無法正常排出，尿路系統感染或者急性腎炎等，是長期的慢性疾病。

身體腫脹 關節腫脹 全身關節發生腫脹是老年犬易患疾病之一，會引起狗狗運動變少食慾不振，呼吸困難等。 肺水腫 肺支氣管和肺器官組織內積水，會造成呼吸障礙，呼吸異常等。 乳腺腫 如果狗狗的皮膚經常發生紅腫，那麼患此病的機率會升高2倍。常見的症狀是母犬乳頭分泌物增多，乳腺周圍的皮膚表皮壞死。

脊椎疾病 腰部的椎間盤發生彎曲或者變形，造成壓迫血管，導致運動障礙。

老年癡呆 狗狗患有老年癡呆絕對不是天方夜譚，當你發現老年犬經常在室內發呆然後夜晚出現不明狀況吠叫的怪異行為時，就要思考是不是你的狗狗出現了癡呆症。

內分泌障礙 腎機能出現異常，例如激素過剩或者激素指標低下都會造成內分泌障礙。表現的形式多種多樣，有的狗狗會出現暴飲暴食，有的狗狗會表現為多尿，還有的狗狗會出現脫毛、肥胖、精神不佳等現象。

子宮蓄膿 子宮內感染細菌後就會產生此病症，初期症狀為子宮內膜增厚，隨後會分泌大量子宮腺體，長期累積後會出現蓄膿現象。

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年度體檢的重要性

狗狗過了8歲齡，最好每年進行1~2次全面體檢，及時發現疾病跡象而進行治療要比疾病已經在身體中呈現出症狀後治療造成的損傷小。那麼，都需要進行哪些方面呢檢查呢？

1、全身體格檢查：最基礎的體重、外觀、牙齒等直觀檢查。 2、血常規：包括血液細胞的數量，其中血塗片（也就是血液細胞學）可以觀察這些血液細胞的具體形態，能提示與血液循環相關聯的疾病。 3、全面的生化檢查：這是為了評估血清中的多種生化成分，從而能檢查多種臟器的功能和大致的營養、免疫、內分泌情況。具體發現某些異常，經常還要進一步做一些非常規的特殊檢查。 4、影像學檢查：影像學可以幫助醫生看到狗狗各部分器官的輪廓、形態和密度等。輪廓的增大或縮小，也能提示疾病。影像學尤其對腫瘤病和心髒病的診斷有極大的幫助。 5、尿液檢查：尿液的細胞學檢查可以幫助診斷是否存在膀胱炎症和腫瘤，無炎症、無菌尿液中的蛋白含量幫助評估腎臟功能。尿比重也能診斷很多內分泌疾病。 6、糞便檢查：幫助檢查是否有消化道寄生蟲，糞便中消化酶是否不足，糞便細胞學檢查是否存在慢性腸道炎症和腸道腫瘤等。

8歲後平日改善有效嗎？

有些主人提問，如果在從平日的生活中對狗狗多一些關照，會對8歲之後的生命質量有幫助嗎？當然，這個答案顯而易見，是有效的。

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日常細節影響狗狗老齡生活質量飲食

前面我們提到過，肥胖是目前狗狗普遍存在的問題，到了老年階段會給臟器和關節帶來很大影響。進入老齡階段，均衡的飲食可以預防體重的增加，提供足量的蛋白質、礦物質，降低熱量、脂肪含量較高的食物，增加纖維素含量較高的食物有助於食用後得到飽足感。如果狗狗食慾下降可選擇少食多餐的進食方式。建議8歲以上的狗狗選擇專用的老齡犬階段性犬糧，這樣可以在很大程度上預防老年疾病的發生。

運動

即便是活潑的狗狗，在進入老齡階段後也會明顯安靜下來，不再像年輕時那樣喜歡四處溜達或者湊熱鬧。這個階段的狗狗不適合再接受訓練或執行技能指令，盡量讓牠保持每天輕鬆散步，曬充足的陽光並補充一定量的鈣質和其他微量元素和維生素即可。

環境

保證給進入老齡階段的狗狗一個清潔乾燥的環境，如果家中同時餵養多隻寵物，應提供給老年犬更多的照顧，例如更多的進食時間和單獨的進食空間，避免與其他寵物造成爭搶。

健康

8歲之後，必須每年定期接種疫苗和進行健康檢查。老年犬隨著年齡的增長抵抗力逐漸下降，每年按時接種疫苗更為重要。定期的身體檢查，如老齡犬的口腔衛生、心絲蟲的預防、排尿情況和尿液的常規檢查，血常規以及血液生化檢查，心臟機能的檢查等。通過定期的檢查，對於一些老年病可以做到早發現早治療，以免耽誤病情。

如果照說的這樣做，狗狗能加長多少生命值？

狗狗的平均壽命為12~16歲，據報導最長壽命的狗狗為35歲。從狗狗8歲以後就進入了老齡階段，在16~19歲生殖能力完全停止。如果按照科學的護理方式照顧狗狗並且保證飲食的健康合理，狗狗的壽命平均可增加2~4年。

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