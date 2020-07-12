狗睡覺｜看到狗狗這樣睡代表牠很緊張　拆解5種睡姿含義

狗狗睡覺的姿勢千奇百怪，還有一些特別奇葩，看了讓人疑惑：這樣真的不累嗎？

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雖然狗狗的睡姿大多都很豪邁，不過一般分為6種，狗狗睡姿其實反映著當下的情緒。作為主人，你知道幾種？

▼▼按圖放大率先了解狗狗5種睡姿的含義，下文有更詳細解說▼▼

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狗狗蜷縮睡姿，是緊張害怕的表現

狗狗的肚子是全身最脆弱的部分之一，在野外的時候牠們一般會挖個土坑，或者找個洞穴，然後蜷縮在裡面睡覺，這樣既保暖又安全。在主人家裡時，狗狗這樣睡說明牠對當前環境不是很放心，不敢將脆弱的部位暴露出來。一般剛到家的狗狗，或者剛被領養的流浪狗，都會蜷縮著睡覺。如果狗狗長時間這樣睡覺，那牠性格是比較膽小的，最好不要強迫牠做不喜歡的事情，不然牠可能會太害怕而咬人。

狗狗把頭靠在腿上睡，只是在打盹

獅子在睡覺的時候，通常會把前爪伸直，然後把頭放在上面。狗狗行為專家Stanley Coren博士表示，狗狗要是像獅子一樣把前爪伸直，頭靠在前爪睡覺，牠一般都是在打盹。這種睡姿下的狗狗，只要主人有一丁點動靜，牠們會立刻醒過來看看你要幹什麼。不要以為狗狗整天睡個不停，其實牠們大部分時間都是淺睡眠，能很快做出反應。

狗狗側躺的睡姿是比較放鬆的

狗狗側躺在地上，四條腿伸直，說明牠們現在是比較放鬆的狀態。大狗夏天特別喜歡這樣睡，貼在地上能夠散熱，但長期這樣躺著容易對一側的關節壓力過大，主人最好給牠一個墊子（夏天可以用冰墊）。

狗狗五體投地的睡姿，大多數是累了

一般小狗出門玩累了回家會這樣趴著，四隻爪子不會收起，而是直直攤開，累趴了。有的剛剛太熱的時候，也會這樣把肚皮緊貼在地上散熱。

狗狗四腳朝天的睡姿

狗狗這種睡姿大多是豪放不羈的，甚至還會扭成麻花一樣。牠們對你袒露出肚子，證明很信任主人，對這個家也有安全感。這樣的狗狗都是備受寵愛，而且牠也愛家裡的每一個人，所以可以用這樣肆無忌憚的姿勢睡覺。

你家狗狗平時喜歡用什麼睡姿睡覺呢？是不是也會睡得毫無形象？

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