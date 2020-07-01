【貓狗糧】幼貓犬糧鮮食如何選？學會這5點輕鬆養出健康寵物

幼犬、幼貓好可愛，毛茸茸又無辜的模樣常會吸引許多民眾「入坑」成為「鏟屎官」，然而對新手飼主來說，照護幼犬貓並不是容易的事，除了接踵而來的各式醫療檢查與預防針，坊間琳瑯滿目的食物選擇也讓不少新手飼主陷入選擇障礙。針對幼犬貓的飲食需求，PFI美國寵物食品協會顧問獸醫師、杜瑪動物醫院院長鍾昇樺提供了幾個簡易的挑選原則，幫助飼主早日成為稱職的鏟屎官。

按圖了解替幼貓幼犬準備食物時，有哪幾方面必須要留意↓↓↓

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在幼犬貓的食品挑選上，鍾昇樺首先建議，選擇具有國際認證的大廠牌所推出的寵物食品是比較不會出錯的方式，例如AAFCO（美國飼料管理協會）等國際認證。鍾昇樺說明，這些國際認證皆根據科學研究制定了不同生命階段犬貓所需要的營養標準，符合這些認證的寵物食品可供犬貓長期做為主食食用，而選擇有信譽的大廠牌則對飼主的消費者權益比較有保障。

此外，幼犬、幼貓不僅需要更多熱量來因應成長所需，所需的營養成份比例也與成犬貓不同，因此鍾昇樺的第二個建議，便是選擇符合犬貓年紀的食物。鍾昇樺指出，幼犬貓大約在四到六週齡進入離乳食物轉換期，這個時期牠們的腸胃系統還不太穩定，肝腎功能也沒有發育完全，對鈣磷的需求較高，因此最好選擇專為幼犬貓配製的寵物食品。

鍾昇樺也提醒，在離乳初期，由於幼犬貓的牙齒還沒長全，飼主可將乾飼料泡軟再以湯匙壓扁，或提供罐頭，循序漸進讓幼犬貓離乳，直到三月齡後，幼犬貓的牙齒長齊了，飼主就不用再將飼料泡軟；大約六月齡以後，幼犬貓的腸胃功能較為穩定後，便不用侷限於幼犬貓的食品，可餵食成犬貓的飼料或罐頭了。

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而在食物品項方面，除非犬貓本身有特殊疾病，不然飼主可以多樣化地提供不同品牌的食物。鍾昇樺表示，以動物習性的觀點來看，野外的犬貓本來就會接觸到多元的食物種類，在家中的犬貓自然可以多方攝取各種廠牌的飼料或罐頭，不過，對於想要親手為寵物製作鮮食或生食的飼主，鍾昇樺提醒，「知識背景」是一般人製作寵物食品的最大的挑戰，除非飼主本身具有寵物營養專業，否則不建議把自製生食或鮮食當作主要食物來源。

寵物飲食是一門科學，從食材來源、營養素到保存問題，每一個環節都需要注意，然而，一般人自製的鮮食或生食常存有「偏差」，難以滿足寵物的營養需求。鍾昇樺舉例，他曾遇過飼主認為自製鮮食最健康，又怕狗狗過胖，因此一味餵食自煮的雞胸肉，長期下來導致狗狗過瘦且皮毛出現問題、沒有光澤；有些飼主認真做過功課，精心挑選了鮮食或生食的食譜，卻忽略自己製作過程可能不夠完善或是保存條件不足，導致狗狗三不五時腹瀉。鍾昇樺建議，若真的有心自製生食或鮮食，應量力而為，並秉持「多樣化」的原則，交替餵食多種國際認證的寵物食品，再斟酌搭配自製食物。

至於其它營養保健食品，鍾昇樺認為這是一種迷思，他指出，動物的身體跟人一樣可「容錯」，若是短期缺乏些微的維生素或礦物質，身體會自行調適，並不會產生問題，加上國際認證的商業化寵物食品已符合犬貓的身體所需，因此飼主其實不需要額外食用營養保健食品，若飼主還有疑慮，可多樣化地挑選不同品牌的飼料及罐頭搭配或是交替餵食。

幼犬、幼貓處在成長的黃金期，需要飼主特別花費心思照護，不過PFI美國寵物食品協會顧問獸醫師、杜瑪動物醫院院長鍾昇樺也提醒，無論餵食什麼樣的食物，飼主都該對犬貓的身體狀況保持警覺，每日觀察寵物的身體變化與營養狀態，包括精神狀況、食慾、大小便的狀況等，若發現寵物有不一樣的身體變化，應儘速尋求專業獸醫師的協助。

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【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：幼犬貓飲食大哉問 獸醫師來解惑】