狗狗是種懂得知恩圖報的動物，假如你曾經幫助過牠，牠一定會答謝你。 台灣網民錢小姐日前上山幫忙尋狗，途中巧遇兩隻骨瘦如柴的流浪狗，她馬上為牠們送上狗糧，結果兩狗為了報恩竟追了他們一公里。最後，錢小姐的丈夫一句霸氣話，改變了牠們一生。

錢小姐家裏養了21隻狗，全部都她救回來的唐狗。日前，她接到通知有隻唐狗被送到山上。她日前（10月15日）跟丈夫急著上山尋狗。她在途中發現路邊有兩隻狗，她接受《香港01》訪問時指出，「那個地方根本很少車子會經過，旁邊都是樹林，更不用說食物了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她馬上叫丈夫把車停下來，看到牠們超級餓，就馬上開了罐頭給牠們。她擔心被棄狗會有意外，所以匆忙餵了牠們，就馬上開車離開，沒想到兩隻狗狗竟然會追在車後，「慢慢地，牠們停下腳步，我以為牠們不會跟過來了，後來因為前面沒有路了，必須迴轉。就在我們掉頭之後，看見剛剛那兩隻狗就在我們前方。」

此時此刻，她的丈夫說了一句話，扭轉了牠們的一生。

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「我們覺得很驚訝，牠們怎麼跑那麼遠，大概跑了一公里。」她留意到牠們兩隻都結紮過，猜測牠們是被家人帶來山區棄養。「我真的捨不得牠們在這個地方，什麼都沒有怎麼生存？」

最後，她就順著丈夫的意思，把牠們抱上車。她原以為女兒會反對她再帶流浪狗回家，豈料女兒接受牠們，還幫牠們取名為「奇奇」、「蒂蒂」。她把故事分享到facebook，結果獲得近9千網民按讚！大家都感謝她的善心，改變了兩隻狗狗的命運。

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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