盤點5大養貓養狗好處　狗看家、貓捉曱甴　資深貓狗奴必有共鳴

根據台灣權威寵物雜誌《哈寵誌》的調查，從農委會動保資訊網數字推估，台灣家貓的數量雖然仍不及家狗數量，但過去8年以來，家貓數量成長幅度達197%，遠高於家狗的成長幅度48%，貓派可說是快速增加。不過到底都是哪些原因，讓人最後決定加入貓派，又或者是狗派。今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看網友公認養貓、養狗的好處分別有哪些。

貓派站出來！

有「人類的統治者」之稱，近幾年來全台家貓數快速崛起，貓派勢力快速壯大，但看在狗派眼中，天生傲嬌討人厭的貓貓到底有哪些只有貓奴才懂的優點呢。

按圖看養貓的5大優點：

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狗派站出來！

就算貓派勢力快速壯大，但目前仍然是有著「人類最忠心的朋友」稱號的狗狗天下，不止是一起散步運動的好夥伴，也是看家的好幫手，更有著看似永遠用不完的活力希望你陪牠一起玩，替平凡乏味的生活增添不少樂趣，這些狗派才懂的養狗優點你認同幾個呢？

按圖看養狗的5大優點：

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月08日至2020年10月06日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『養貓、養狗優點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】