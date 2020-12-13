遛貓穿胸背帶還要帶外出籠？貓奴必讀！貓咪出門散步3大注意位！

對於每個有毛小孩的爸爸媽媽來說，可以帶心愛的女兒、兒子出門散步，絕對是一件幸福開心的事情，不過比起喜歡出門遛搭的狗狗來說，貓咪就大不相同，很多人企圖出門遛貓，才發現是一場災難的開端，不是貓咪蹲在原地拒絕前進，就是失控的四處亂竄，最後變成「遛奴才」被拖著四處亂走。其實遛貓前要做的工作並不少，且也不是每一隻貓咪都適合帶出門，想要遛貓的主人，應該要先搞清楚這幾件事情。

貓貓出門散步前，需要注意的3大事項（按圖了解）▼▼▼

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1. 貓咪需要出門散步嗎？

雖然現在網路上有越來越多遛貓的影片，加上有許多訓練師宣揚遛貓的好處，但其實並非每一隻貓都適合帶出門，如果貓咪本身屬於對外面世界抱持警戒，沒有好奇心的狀況，硬是把牠帶出去接觸陌生環境，反而會造成貓咪緊張害怕，失去出門溜搭放鬆心情的目的，適得其反。

由於貓咪本身跟狗狗不一樣，想要發洩用不完的精力或是上廁所，都可以在家中完成，所以首要先判斷「主子本身是不是想出去玩」。平常觀察牠會不會望著窗外，打開門就想要往外跑的充沛好奇心，屬於這種外向的性格才有機會帶出門。反之如果對外面的環境時時刻刻充滿警戒，或是一放到外出籠中就不斷哀嚎，表現出緊張焦慮的模樣，最好就別強迫牠接觸陌生環境了。

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2. 如果要出門需要準備甚麼？

如果自己的貓咪喜歡出門，那麼恭喜你，想要帶牠出門散步基本上已經跨越第一道關卡，接著則是出門遛貓前的準備工作。定期使用除體外寄生蟲的滴劑，還有必要的疫苗施打不能忘之外，牽繩、胸背帶、外出籠等也都是必備配件，由於貓咪一般來說都不喜歡穿戴東西在身上，所以要先試著讓牠習慣有胸背帶的狀態，以及牽繩拉著的感覺，一定要先在家好好練習一遍，並且請教專業的行為訓練師，透過循序漸進的方式演練，確定沒有問題再嘗試帶出門。

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3. 甚麼地方適合貓咪散步？

基本上貓咪不像狗狗一樣，對於人來人往的開放環境有很高的適應性，因此就算帶出門散步，仍然要以靜態、人少、安靜的環境為主，當然也不適合帶貓咪到離家太遠的地方。貓咪本身是非常敏感纖細的動物，一點點的外在環境變化，都很可能會造成牠心理上的壓力，過大的壓力更會導致免疫力下降，最後變得容易生病，所以一定要慎選散步的環境。

最後記得外出籠或背包要隨時準備在一旁，當有意外情況發生，導致貓咪受到驚嚇想要掙脫逃跑時，才能在第一時間讓牠躲回習慣的環境，避免造成持續的緊張，或是因此掙脫胸背帶發生進一步危險的可能。當然想要帶貓咪出門散步，最好還是先徵詢相關專業人士，並且要在以主子可以保持放鬆的心情下進行，別只是為了想炫耀就隨便帶出門。

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