懷孕狗媽火場因救4人嚴重燒傷　狗狗復康期間遭背叛　接最壞消息

狗狗是人類忠誠的伴侶，可惜人類卻經常背叛牠。 日前俄羅斯有家安老院發生火災，安老院飼養的狗媽媽察覺到院內還有人尚未離開，於是跑進火場狂吠，結果喚醒4位熟睡的老人，成功拯救了他們。然而，牠卻暈倒在火場，身體多處出現嚴重燒傷，需要接受治療。然而，最近義工收到安老院的無情電話......

安老院發生一場大火，差點奪去４位熟睡老人的性命，幸好狗媽媽衝入火場大吠叫醒所有人。（示意圖）

日前，俄羅斯有一家私人安老院發生原因不明的火災，當時有4名老人正在熟悉，完全沒有為意到養老院失火。院內飼養的狗狗Matilda察覺到院內還有人尚未離開，於是不停吠叫，試圖引起他們的注意，最終拯救了4名熟睡的住戶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Matilda雖然救了4個人，但自己卻吸入過量一氧化碳暈倒，牠被人發現、救出時，全身已經被嚴重燒傷，臉上、腹部和身體多個地方被燒得血肉模糊。Matilda被救出後，馬上送到獸醫院做治療。

經獸醫檢查才知道Matilda是隻懷孕中的母狗，幸好牠腹中的小狗全部都平安無事。然而，牠的腹部有嚴重燒傷，小狗出生後將無法親自餵哺，需要為小狗尋找代母。正當義工積極醫治Matilda、努力為小狗尋找代母，安老院卻傳來一個殘忍的消息。

▾狗狗幾乎為人類犧牲性命，最終遭背叛，點撃圖片放大：看後續▾ （以下照片可能令人情緒不安）

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Matilda全身被燒傷，義工為免牠的傷口被細菌感染，於是全身上下都綁上紗布，每次義工帶牠散步時，牠的外表都會引起路人關注，然而牠仍然努力地生存，即使每次塗藥都會帶來劇痛，牠仍強忍淚水地撐過來，不少人都稱牠為「英雌狗狗」。

安老院的消息傳出後，不少人都認為他們做法很殘忍、無情，不少網民都抨擊他們的做法。

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