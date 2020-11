肥媽老公病逝經歷低潮　狗狗做超靈性舉動安慰：牠們什麼都知

藝人肥媽(Maria Cordero)的丈夫Rick早前因病離世,令肥媽傷心不已。她曾上載與丈夫的甜蜜合照,並留言:「My love my man RIP .see you in heaven,親愛的老公安息。」雖然已過了半個月,但肥媽的心情仍未完全平伏。不過留意到網民的關心,於是與家中狗狗們一起拍片,交代近況。