肥媽老公病逝經歷低潮　狗狗做超靈性舉動安慰：牠們什麼都知

藝人肥媽（Maria Cordero）的丈夫Rick早前因病離世，令肥媽傷心不已。她曾上載與丈夫的甜蜜合照，並留言：「My love my man RIP .see you in heaven，親愛的老公安息。」雖然已過了半個月，但肥媽的心情仍未完全平伏。不過留意到網民的關心，於是與家中狗狗們一起拍片，交代近況。

肥媽（Maria Cordero）的葡籍老公Da Silva Ricardo Manoel（Rick）於2017年確診患上末期肺腺癌，經常要出入醫院，今年8月，更因肺炎與血管閉塞需留醫。怎料11月5日時，Rick不敵病魔離世，令肥媽極為傷心。由於太多網民詢問肥媽近況，於是她便與狗狗一起拍片，講解在傷心的時候，有狗狗相伴的情況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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依幾日開始出下去，身邊的朋友都約我出下街，去行下山。留係屋企個陣，狗狗們都會過晒嚟陪我。依段時間好彩有佢哋，佢哋好似咩都知道咁，我一行出花園，佢地就會係瞓晒係我隔籬。 肥媽

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肥媽雖然很傷心，但在狗狗陪伴下，心情已漸漸平伏下來。不時帶狗狗去行山散步，在靜下來時狗狗又會待在身邊，相信一切很快便會雨過天晴。

▼▼▼同場加映：肥媽早前出片，指家中老狗微微發脾氣，因此要多抽時間陪陪牠。不過，當提到狗狗為何生氣時，肥媽一臉無奈的給出了令人哭笑不得的答案。▼▼▼

【點擊圖片放大看，肥媽家中的狗狗微微，究竟是為什麼而生氣呢？】

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肥媽早前在網上分享愛犬Sasa生育過程的短片，更成功以人工呼吸救回一頭瀕死的初生小狗，但可惜小狗在兩天後已離世。在肥媽的細心照顧下，其餘的10隻小狗亦正在迅速成長。

▾▾▾點擊放大看肥媽為愛犬接生、及為狗B人工呼吸的過程▾▾▾

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點擊連結看全文：【狗行為】肥媽家中老狗突然發脾氣 嬲嬲原因與狗B有關

▼▼▼同場加映：肥媽愛犬Sasa早前誕下一胎十一隻小狗，雖然其中一隻不幸夭折，幸好其餘十兄弟現正健康成長。▼▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看十兄弟現況▾▾▾

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