面對寵物突然患重病，時日無多，主人最希望的就是可以陪伴牠們在側，送愛寵最後一程。 有本地貓主在社交平台表示，家中英短「Lincoln」早前突然心臟病發，獸醫指貓咪情況嚴重，三度建議安樂死。媽媽堅拒，欲帶愛貓回家過身，誰知最後竟然錯過Lincoln的最後一面，令自己悔疚一生。

貓咪Lincoln一歲八個月大，性格溫馴，非常親人。（受訪者提供）

貓主Celia接受《香港01》訪問時表示， Lincoln一直身體健康，只是近來比較懶動，她起初想可能是天氣轉冷的緣故。有晚媽媽聽到Lincoln慘叫兩聲：「牠左腳突然癱了，我以為牠被另一隻貓『黑仔』追打受傷，不以為意。」隔天Celia帶牠看獸醫，獲告知Lincoln患了末期心臟病，情況不樂觀，並三度建議貓貓安樂死。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽非常崩潰，並拒絕獸醫的建議：「若Lincoln無法治療的話，我希望帶牠回家，讓Lincoln可以在熟悉的環境和家人的陪伴下離開。」誰知天意弄人，無奈的原因竟然令媽媽錯過見Lincoln的最後一面......

▾▾▾點擊圖片放大看，為什麼媽媽見不到貓咪的最後一面？▾▾▾

+ 16 + 16 + 16

對於Lincoln年紀輕輕，就突然離世，一家人每天以淚洗面，遺憾不能陪貓貓過身，而黑仔則到處聞Lincoln的氣味，不停喵喵叫。媽媽：「如果我可以重新選擇，我一定會陪Lincoln離開，只可惜一切已太遲，我們回不到過去，唯有寄望天家再聚。到時我們一定會擁抱Lincoln，親吻Lincoln，彌補牠生前渴望的溫暖。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣。最近他們一家人都感覺到王豆花回來探望他們。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看， 小獵犬王豆花離世一年後，用以下方式回家探望主人！▾▾▾

+ 40 + 40 + 40

點擊連結看全文：寵物善終│獵犬用視像跟妹道別後斷氣 一年後全家都感覺到牠回家

▼▼同場加映：台灣有網民表示，6歲唐狗「八寶」早前心臟有腫瘤，她憶述有一天整晚都在照顧八寶，所以入房小睡片刻。但她突然被家中另一隻唐狗「曼怩」的吠叫聲嘈醒，當下她以為曼怩亂吠，誰知主人一打開門，見到眼前這幕。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，為何唐狗會半夜失常亂叫！▾▾▾

+ 42 + 42 + 42

點擊連結看全文：寵物善終│唐狗聞到死亡氣味 半夜失常哭吠 媽出房門後秒速淚崩