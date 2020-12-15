三腳貓臨終想見7年前恩人　但只有好心鄰居出現　貓命運180度逆轉

正所謂：「得人恩果千年記」，貓狗是種懂得知恩圖報的動物。 美國有隻三腳貓多年前曾經得好心人餵飼，更跟他成為密友，直到有天這位好心人消失了，牠亦離開了這個地方。最近，牠身體越來越虛弱，決定要再回到好心人家，希望見他最後一面。結果，卻有意外的驚喜。

貓咪Bubby在2012年開始出現在暖男Boyd家附近。（Instagram圖片：somebubbytolove）

美國有隻失去尾三腳的橘白貓「Bubby」，牠在2012年開始時常出現在Boyd Abbott家的廚房。Boyd留意到牠只有3隻腳，而且非常瘦弱，擔心牠找不到食物，所以每次都會為牠準備食物，他們從此成為密友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Bubby每天都會定時出現在Boyd的廚房，然後他會送上食物，這成為了他們之間的默契。他雖然不忍心牠流浪，但牠並不習慣做家貓，每次吃飽就離開，從來不會在他家過夜。幾年後，Boyd因重病離世，他離世前曾叮囑家人好好照顧Bubby，可惜Bubby發現Boyd不在，就再也沒有出現過，隨後他的家人也搬離了這裏。

直至去年，身體虛弱的Bubby再次回到Boyd家的附近，似乎是想在貓生最後的日子，再次見見這位老朋友，結果牠在附近徘徊了好幾遍，還是找不到Boyd。正當牠以為一生會就此結束之際，劇情卻有180度轉變！

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Bubby隨後被送到動作救援中心，醫生檢查後發現牠有些脫水和受傷，經過獸醫照顧後，總算回復健康。暫托媽媽Sarah MacLeod，得悉Bubby的故事後，決定要帶牠回家、照顧牠。結果，Bubby意外地跟她撒嬌，看起Bubby已經厭倦了流浪的生活，開始相信人類，並展開貓生的下半場。

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