寵物離世後，若以另一方式回來，你會相信眼前的一切嗎？ 台灣日前有狗主表示，家中13歲史納莎「阿嘟」因腎衰竭離世，令她非常傷心。在愛犬頭七當天，媽媽在房間的窗前發現一隻飛蛾，她起初不以為然，欲趕走飛蛾不果，後來才發現飛蛾出現的原因……

阿嘟個性有點固執但很乖巧，與媽媽感情極好。（受訪者提供）

狗主Susan接受《香港01》訪問時表示，當初是姐姐朋友的狗狗生了小狗，剛好聽到她要養狗，所以把狗狗帶了過來，開始了彼此間的緣份。阿嘟從小就很愛吃，睡覺亦會打呼，個性有點固執但很乖巧，平時喜愛在房間與媽媽進睡，與媽媽感情極好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前阿嘟年紀開始老邁，確診患上腎衰竭，最終不敵病魔離世，媽媽無法接受事實，終日以淚洗面。在阿嘟頭七當天，媽媽房間的窗前出現一隻肥胖的飛蛾：「我家從沒出現白蛾，我起初不以為然，多次趕走牠，但飛蛾仍不願離開。」後來她才明白飛蛾出現的原因。

▾▾▾點擊圖片放大看，愛犬頭七當天，媽媽在房間的窗前發現一隻飛蛾，雖然趕了幾次但都不走，媽媽當時是怎樣想呢？▾▾▾

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Susan指，至今仍無法接受阿嘟離世，但自己會堅強，盡量不哭，不想牠擔心：「我想告訴阿嘟，如果有更好的機會或是更愛牠的人家就離開，不要在彩虹橋苦苦等我，我只希望牠可以幸福快樂。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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