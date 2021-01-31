狗狗亂咬東西隨時會送命　盤點7大必需收好的家品　避開家居危機

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-01-31 08:02

我們總說狗狗像小孩一樣，純真善良。但不能忽視狗狗另外兩個孩子特質：永動機、無窮無盡的好奇心。翻垃圾桶、咬主人的拖鞋、吃廁所的紙巾……在這一系列你覺得不可思議甚至惱怒的事情裡，狗狗內心可能在不停OS（內心獨白）：我只是想看看而已？嚐一下味道也不行？紙巾很好吃主人你要不要？

獸醫每年從狗肚子裡掏出的東西，可謂千奇百怪：襪子、內褲、電線、骨頭……還有很多不可描述的東西。讓狗放飛天性亂吃亂啃，最後受罪還不是狗狗和主人的錢包！

想想我們小時候啃過的東西也不少，爸媽是這樣對付我們的：

1、告訴我們這個不能咬 2、把東西收拾好

在語言不通的情況下，訓犬對一些寵主來說難度不小。所以，把家裡東西收拾好，是對付狗狗亂吃東西、拆家的一大妙招。

▼7大家中物品要收拾好（按圖了解👇👇👇）

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如果你覺得收拾房間累，出門還是直接把狗關籠子裡吧。前提是你家狗狗願意放棄外面自由的世界，安靜呆在籠子裡等你工作8小時回家。不然還是開工吧，飼主們，從今天開始收拾屋子。

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