貓咪臉型反映性格？三角形臉的貓通常較熱情

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-02-07 08:01

喵星人有的活潑好動，有的安靜乖巧，和人一樣，貓們的性格也是多種多樣的，影響貓咪性格的因素有很多，品種、基因、後天的環境等等。然而國外貓行為學研究專家，還表示鏟屎官們也可以從貓咪臉型來判斷牠們的性格！臉型作為準鏟屎官們選貓的參考，很多人領養貓咪後都表示超準啊！

一般將貓臉型分為三種，按圖查看牠們所反映的特徵：

+ 6 + 6 + 6

環境因素也很重要，當然，貓咪性格不僅和臉型有關係，和牠們自身的經歷環境也有關，一隻流浪的經常受欺負的貓，性格可能非常羞怯膽小不親人。

之前就有人領養過一隻被拋棄的黑貓，貓咪一開始非常兇喜歡哈人，但是主人一直都很有耐心，長期相處下，黑貓感受到了主人的愛意，慢慢放下戒心，開始和主人互動，變得越來越活潑親人了。

【相關文章：貓咪總是盯著你？這是貓圈流傳的幾種猜測……（按圖預覽）】

+ 7 + 7 + 7

以上作為準鏟屎官選貓的一個參考，具體的還要結合貓咪品種及生活的環境，綜合分析哦。還有很多人喜歡大臉的貓，覺得圓滾滾的看起來很可愛，我們也經常會收到怎麼讓貓發腮的留言，這里為大家科普下貓咪發腮：

貓咪發腮

其實只有公貓會發腮哦，發腮時公貓會分泌一種叫睾酮的物質，一方面是為了告訴別的公貓自己的身體狀態，有力的下頜和脖頸會讓自己，看起來很不好惹的亞子，一旦打架發腮後還可以保護，脆弱的臉部降低受傷程度。發腮同時是為了給繁殖期的母貓信號。是吸引母貓的一種手段。

公貓會在性成熟後（6月齡後）開始發腮，有的品種的公貓是不會發腮的。公貓絕育後，睾酮水平會下降，也就是說就不怎麼發腮了。

公貓發腮和品種、基因，及絕育時間等因素有關，和吃什麼關係不大的哦。我們有時候也會看到，母貓有著圓圓的臉，有可能是胖，也有可能是品種問題或者毛多，如果是前者，要注意控制好喵星人飲食哦，貓咪過度肥胖危害很大。

不管牠們是什麼臉型什麼品種，有沒有大臉盤子，每隻貓咪都有自己的獨特之處，都是我們的小可愛啊，也都能感受的到主人的愛意，在充滿愛意的環境下長大的貓，性格會更好哦。

【相關文章：貓咪趴下的時候會用尾巴圍住自己，你知道代表什麼嗎？（按圖預覽）】

+ 7 + 7 + 7

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】