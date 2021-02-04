貓咪收到100枝逗貓棒超興奮　下秒金毛犬生氣暴走出怪招搶鏡

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-04 10:48

被100枝逗貓棒包圍，貓咪會否快樂到升天呢？ 大家都知道，貓咪對逗貓棒是沒法抗拒的。只要拿出逗貓棒，再懶的喵星人也會動手去追。這次，便有網民出動100枝逗貓棒，誓要貓咪快樂到如到天國般。不過，結果真的會如預期嗎？

為了要逗貓咪開心，各貓奴都費盡心思各出奇謀。這次，YouTube頻道「國慶出去浪」的貓狗主人，便想到用100枝逗貓棒，來讓主子快樂到上天堂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只見他們花了一段時間，把逗貓棒垂直放到地上，然後讓貓狗出來。滿以為牠們會極開心，但英國短毛貓「粽子」的想法卻超出想象，牠只是叼走其中一枝，然後自顧自走回窩裏去玩。反而金毛尋回犬「國慶」，卻似乎對這些逗貓棒有所不滿！

【點擊圖片放大看，特別為喵星人準備的逗貓棒，為何最終讓金毛成為了主角？】

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這段有趣的影片，吸引到大批貓奴關注，畢竟100枝逗貓棒出現，真的想知喵星人會有什麼反應。結果大家笑翻留言，「粽子聰明，玩一枝便夠了」、「結果是國慶反而比粽子更興奮」、「對有密集恐懼症的人來說，這影片看後很煩躁」、「阿金做出嫉妒的反擊！哈哈」、「都只關心粽子，金毛國慶表示牠才是主角！」

同場加映：其他狗狗的搞笑事件！

【同場加映：台灣有狗主表示，家中雪橇犬「米弟」一向很愛搗亂，早前他打掃家裏時，將原本放置在高處，價值超過4000港元的鱷魚標本暫時搬到書桌上，誰知米弟竟然迅速咬爛鱷魚上顎，爸爸絲毫不見殘骸，猜想狗狗應該將它全都下肚，頓時慨嘆難以向長輩交代，結局更令一眾網民笑瘋。】

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟雪橇犬米弟及鱷魚標本最後的下場會是如何？▾▾▾

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點擊連結看全文：雪橇犬生吞價值$4000鱷魚標本 爸：難向長輩交代 結局笑瘋網民

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

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點擊連結看全文：與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛 姐下秒公開災情網民笑瘋

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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