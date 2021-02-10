爸睡醒見白貓身邊大片血跡欲求醫　揭開貓掌現真相　結局笑翻網民

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-10 08:02

地上好多血跡！台灣高雄飼主丹丹這天早上醒來，突然看到地上有好多灘血，他第一時間就覺得貓兒子出事了，於是急急忙忙地尋找牠。白貓「多比」被找到時一臉厭世地癱在地上，無法確定到底有沒有生病，但丹丹仔細一看才發現，原來那些根本不是貓咪的血，而是有隻蚊子被打死了。

飼主丹丹一大早醒來就受到很大的驚嚇，因為地上全是一灘灘血跡，他一開始以為是多比吐了很多血或拉血便，後來仔細一看才發現貓咪的爪子下似乎有什麼玄機。只見多比趴在地上，身旁血跡斑斑，看起來十分驚悚，但爪邊卻有隻已經死亡的超大蚊子，原來平常超愛抓蟑螂的喵喵這次更厲害，這次竟然打到一隻吸滿血的蚊子。

三歲的多比和爸爸一樣是射手座，好奇心很重，只要看到會動的東西都想玩。丹丹接受《ETtoday寵物雲》訪問時提到，這是多比第一次打蚊子被發現，牠過去對抓蟑螂比較有興趣，「之前有個寵物溝通師說，多比有藏一隻蟑螂在家裡某個角落，那是牠的寶貝，但我怎麼找都找不到。」

一掌打飛滿血蚊子，按圖查看貓貓「多比」萌照▼▼▼

有趣的經歷被分享到Facebook貓咪社團，網友紛紛笑翻表示，「這蚊子吃很飽欸」、「我也想要有隻會抓蚊子的貓」、「我家的就只會睡覺」、「養牠千日用在一時」、「這麼有才華的主子，下一餐要加罐罐了」、「賞罐罐！」、「看來，這蚊子吃很飽才上路的齁」、「我兒子也會，維護世界和平就靠牠了」、「如果不是有血差點以為是蟑螂」、「貓：敢懷有您的血脈，以後不就可能會與我爭寵，弄鼠（死）牠......」。

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