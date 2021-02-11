老八哥犬被媽抱著逛街　路人誤認是樹懶　網民搜圖對比：90%相近

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-11 11:05

不少狗主都有這樣的經歷，就是被人誤會了所養狗狗的品種。但這次狗主表示無奈，因為所養的八哥犬，竟然被誤會成另一種生物──樹懶！

有時候，狗狗的品種也真的不太好辨認，但被誤會成另一種生物，也實在太叫人哭笑不得了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這次大台灣新北的狗主，分享了一宗狗狗被誤認事件。這天他與媽媽帶着家中的八哥犬逛夜市，見狗狗累了就抱起牠，沒想到突然有人上前查問，你家養的是樹懶嗎？令爸媽都頓時感到無語。

【點擊圖片放大看，究竟這隻八哥犬，為何會被人誤當是樹懶呢？】

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對於八哥犬被當作成樹懶一事，在分享到網絡後，瞬即被瘋傳。網民更指相似度有90%！「遠看真的會誤會」、「我認為懶惰程度可以和樹懶相比」、「突破盲點了，明明是可愛樹懶」、「乍看之下真的很似」、「越看越像呀！」

同場加映：其他狗狗的搞笑事件！

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，家中唐狗「麻糬」有天被主人叫出花園曬太陽，當狗狗盡收日月精華後要回家時，竟然在門前呆等十分鐘，不敢入屋，難道屋內有結界? 】

▾▾▾點擊圖片放大看，麻糬不敢入屋的原因！▾▾▾

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點擊連結看全文：41kg唐狗花園曬完太陽 被「結界」擋在門口 不敢入屋原因超爆笑

【同場加映：台灣有狗主表示，家中雪橇犬「米弟」一向很愛搗亂，早前他打掃家裏時，將原本放置在高處，價值超過4000港元的鱷魚標本暫時搬到書桌上，誰知米弟竟然迅速咬爛鱷魚上顎，爸爸絲毫不見殘骸，猜想狗狗應該將它全都下肚，頓時慨嘆難以向長輩交代，結局更令一眾網民笑瘋。】

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟雪橇犬米弟及鱷魚標本最後的下場會是如何？▾▾▾

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點擊連結看全文：雪橇犬生吞價值$4000鱷魚標本 爸：難向長輩交代 結局笑瘋網民

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

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點擊連結看全文：與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛 姐下秒公開災情網民笑瘋

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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點擊連結看全文：狗爭地盤｜回家後驚見兩狗滿身血漬 媽見「另類殘肢」後崩潰

【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣】

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

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點擊連結看全文：唐狗每天亂放「魔法陣」 媽一句話告誡 牠秒改掉壞習慣