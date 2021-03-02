傻唐貓呆站門口一小時不敢入房　媽回家發現「鎮貓結界」嚇呆

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-02 12:37

貓給人的感覺是性格高傲，但其實牠們都有傻頭傻腦的一面，為主人增添不少歡樂。 台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！

唐貓「貝果」性格霸道，這天竟然站在門外，不敢進去。（Facebook@貝氏一族）

貓主Chen Chen接受《香港01》訪問時表示，家中有3隻貓咪，分別是「貝兔」、「貝珊」及「貝果」，當中貝果年紀最小，很愛探險，而且性格霸道：「牠現時6歲，當初我在鄉下路過，聽到別人的車子引擎蓋裡，一直有喵喵叫聲，於是我請車主打開引擎蓋，發現原來牠躲在入面，把牠抓出來之後收養，當時牠才2至3個月大呢！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Chen Chen指，貓咪們是她結婚後帶過來的，所以比較親她，平時牠們經常趁無人在家時，到處搗亂。媽媽早前回家，發現平時關上的書房門異常打開，但很愛搗蛋的貝果竟然煞有介事般站在房門口，沒有進內。她非常好奇，一於上前查看，才知道房內擺了「結界陣」，令貝果無法入去，「一直到我下班前都沒破解，估計已經有一小時」。

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟房有什麼結界，阻擋貝果去路？

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網民看到照片後，紛紛笑指「貓咪的表情說明一切哈哈哈哈」、「喵：敵不動我不動，敵一動我亂動」、「看起來滿好用的...」、「這個咖稱我給100分！」、「我家的也很討厭它」、「我只看到慘烈的沙發」、「我家的看到吹風機吸塵器都像看到鬼一樣」、「用怨念看著你」。

同場加映：其他唐貓的爆笑故事！

台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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▾▾▾當你滿心以為這是貓仔時，牠給你一個特大驚喜。▾▾▾

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾