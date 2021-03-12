銀狐犬｜媽回家見兩狗燦笑擺尾深知不妙　下秒見全屋雪景秒崩潰

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-12 07:05

如果愛犬突然向你不停燦笑擺尾，你會感到高興還是擔心？ 最近台灣有狗主在社交平台分享一張爆笑照片，可見家中的銀狐犬「肉肉」及柴犬「球球」這天熱烈歡迎媽媽回家，不斷向主人瘋狂擺尾燦笑，但媽媽沒有絲毫興奮，反而深感不妙，果然世事都被她看透，下秒她竟然看到全屋雪景，完全嚇呆！

肉肉活潑好動。（Instagram＠lolo.0803）

狗主Afra接受《香港01》訪問時表示，兩隻狗狗年紀相近，肉肉目前7個月大，球球則4個月大，牠們相處融洽，感情不錯。媽媽指球球剛到家時沒有笑容，跟肉肉相處久了，現在拍照都變得開心：「牠更經常模仿肉肉的行為，無論好壞，牠全都學慬。之前肉肉絕育後，心情不好隨地尿尿，結果球球也跟著做，最後牠們就被尿尿困在家中的角落，等我們下班才回去救牠們呢！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Afra表示愛犬們是一對拆家小狗，每天回家都會將不同的驚喜作品呈獻給媽媽，報紙、抱枕、娃娃等，什麼都試過，令媽媽非常無奈。日前媽媽下班回家，愛犬們竟然表現得異常興奮，搶著在媽媽面前討摸抱抱，媽媽心想「笑得那麼開心，一定有問題」，果然不出她所料，Afra入屋後居然看見雪景畫面！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼雪景？▾▾▾

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網民看到照片後，紛紛笑指「菜譜又要更新了」、「客廳超亂」、「媽媽快稱讚我們～我們已經把家破壞掉了」、「等等被媽媽罵的時候就笑不出來了」、「感覺旁邊的鯊魚罹難了」、「媽媽～驚不驚喜，意不意外呀？」、「哭泣的媽咪」、「立刻來個完美自拍」。

同場加映：肉肉之前爆笑的拆家歷史！

日前媽媽從監視器中看到肉肉拆家的畫面，當時狗狗從桌上叼了電視機的遙控器下來，正一臉享受地咬著，媽媽立即從監視器的麥克風叫出聲，欲阻止愛犬。誰知肉肉竟然挑釁主人，邊咬遙控器邊對著鏡頭笑，令媽媽非常崩潰，最後事件的結局更笑瘋網民。

▾▾▾點擊圖片放大看，肉肉拆家的爆笑結局！▾▾▾

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點擊連結看全文：銀狐犬｜媽監視器喝止狗咬電視遙控器 狗下秒出招示威令網民笑瘋

同場加映：其他狗狗的拆家事件！

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

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點擊連結看全文：與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛 姐下秒公開災情網民笑瘋

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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點擊連結看全文：狗爭地盤｜回家後驚見兩狗滿身血漬 媽見「另類殘肢」後崩潰

【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣】

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

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點擊連結看全文：唐狗每天亂放「魔法陣」 媽一句話告誡 牠秒改掉壞習慣